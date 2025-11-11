46 Before-And-After Pics Reveal The Power Of Makeup By Melissa Murphy

‘Makeup is art. It’s inside that really matters.’ That’s the motto of Melissa Murphy, an LA-based makeup artist who’s amassed quite a lot of followers on Instagram due to her famous before-and-after pictures of people with and without makeup.

Murphy’s work reveals how much time (and just how many and only the best makeup products are needed) is required to make people look like they do in films and magazines. In an increasingly image-conscious world where anything and everything is Photoshopped, Murphy’s pictures serve as a reassuring reminder that what you see is often deceptive and doesn’t always reflect reality.

Take a look at the before-and-after pictures of makeup transformations below to see for yourself what we mean.

More info: Instagram | Facebook | Twitter

#1

Image source: Mellisa Murphy

#2

Image source: Mellisa Murphy

#3

Image source: Melissa Murphy

#4

Image source: Mellisa Murphy

#5

Image source: Mellisa Murphy

#6

Image source: Mellisa Murphy

#7

Image source: Melissa Murphy

#8

Image source: Mellisa Murphy

#9

Image source: Mellisa Murphy

#10

Image source: Melissa Murphy

#11

Image source: Melissa Murphy

#12

Image source: Mellisa Murphy

#13

Image source: Mellisa Murphy

#14

Image source: Mellisa Murphy

#15

Image source: Mellisa Murphy

#16

Image source: Mellisa Murphy

#17

Image source: Mellisa Murphy

#18

Image source: Mellisa Murphy

#19

Image source: Mellisa Murphy

#20

Image source: Mellisa Murphy

#21

Image source: Melissa Murphy

#22

Image source: Mellisa Murphy

#23

Image source: Mellisa Murphy

#24

Image source: Melissa Murphy

#25

Image source: Mellisa Murphy

#26

Image source: Mellisa Murphy

#27

Image source: Mellisa Murphy

#28

Image source: Mellisa Murphy

#29

Image source: Mellisa Murphy

#30

Image source: Melissa Murphy

#31

Image source: Mellisa Murphy

#32

Image source: Mellisa Murphy

#33

Image source: Melissa Murphy

#34

Image source: Melissa Murphy

#35

Image source: Melissa Murphy

#36

Image source: Mellisa Murphy

#37

Image source: Melissa Murphy

#38

Image source: Mellisa Murphy

#39

Image source: Melissa Muphy

#40

Image source: Melissa Murphy

#41

Image source: Mellisa Murphy

#42

Image source: Melissa Murphy

#43

Image source: Melissa Murphy

#44

Image source: Melissa Murphy

#45

Image source: Melissa Murphy

