50 Heartwarming Photos Of Dogs Before And After Adoption That Prove Rescuing A Pet Is Life-Changing (New Pics)

by

We all love a great transformation story. Whether it’s someone turning their life around or working hard to get their health on track, we can’t help but root for an underdog. Especially when they’re a literal dog.

Below, we’ve gathered some of the most heartwarming transformation photos of doggos who have been adopted into loving homes, from the Before N After Adoption subreddit, so all of you pandas can enjoy scrolling through these precious pics. Be sure to upvote all of the pups that melt your heart, and remember: adopt don’t shop!

#1 Forever Grateful For Those Who Rescued My Guy!

Image source: nipdeep

#2 Kodiak’s Before And After

Image source: agiek

#3 I Shared Tala’s Story Just Over A Month Ago. But Forgive Me I Simply Had To Update You With Her Amazing Transformation In Just The Last Few Weeks, We Are Blown Away How Far She Has Come. Love, Care And A Safe Environment Goes A Long Way

Image source: sproggs44

#4 Jess’s Transformation, She Was A Stray When We Found Her. Vets Said She Had 1 Week To Live. – May 2021 vs. Aug 2022

Image source: bradleybaker9

#5 One Year Later — Ronnie Went From Starving, Shot Up With Bb Pellets, And Heartworm Positive To Our Beloved, Darling, Goofy, Princess. I’ve Never Had A Sweeter Dog

Image source: Gingertumericlemon

#6 With Love And Care, Everything Damaged Can Be Healed

Image source: jaldt

#7 Kaze The Rescue Pup

Image source: CentriusDW

#8 Not My Personal Dog, But One Close To My Heart. As One Of Our Regular Shelter Volunteers Said, “She’s Come A Long Way From Kennel 47”

Image source: DogNipsForDays

#9 Did We Give My Bebe Her Best Life? You Gosh Darn Right We Did!! We’re Still Working Through Her Issues But Her Indomitable Spirit Keeps Us Going. She’s My Role Model! Three Cheers For Qtip

Image source: Dreadknot84

#10 We Got Sophie When She Was A 1 1/2 Yr Old Stray, Terrified Of Everything. She Ended Up Being The Sweetest, Calmest, Most Loving Dog I’ve Ever Met. She Lived To Be Almost 15 Years Old. Miss You Sweet Girl

Image source: _-v0x-_

#11 We Adopted Luna Last Week And She Had Her First Grooming Appointment Today. I’m Not Sure We Got The Same Dog Back

Image source: Squirrel338

#12 Day 1 vs. Day 365

Image source: Betatide

#13 Before And After Adoption. Puppy That We Rescued In December 2021

Image source: ElectricalTravel1671

#14 After Someone Dumped Her Out A Window, Covered In Over 30 Ticks, Mites, Missing Fur vs. Now & Beyond Healthy. We Kept Her Because We Wanted Her To Have A Good Life And She’s The Happiest, Most Loving Dog We’ve Ever Had. Our Billie Girl, Mixed Pup

Image source: SchwiftyEmmmmy

#15 Left Tied To A Lampost In The Middle Of The Night With A Broken Shoulder

Image source: verno712

#16 Bodhi When Found As A Stray vs. This Morning, 8 Weeks Later

Image source: dnewma04

#17 My Boy Jake

Image source: Jpayne8915

#18 My Sweet Cairo. We Rescued Him When He Was A Couple Months Old. Today He Crossed The Rainbow Bridge At The Age Of 14

Image source: Primary-Remote5203

#19 Our 4th Anniversary Together!

Image source: MsNagel

#20 My Buddy Chewie On The Day We Met In 2016 And A Few From The Past Few Years

Image source: Mkreza538

#21 I Posted Last Week About Our Rescue Pablito, Reddit’s Love Was Overwhelming For This Little Pup And I Wanted To Share With You All An Updated Happy Ending To His Story

Image source: sproggs44

#22 Millie. The Shelter Thought She Was A Senior Due To Her Teeth And Body Condition. Turns Out She Was Just Starving And Had Been Chewing On Rocks! She Had A Bladder Issue That Caused Her Trouble For A While But Once We Got That Fixed She Got Fat And Happy And Found A Forever Home

Image source: gkpetrescue

#23 Today Marks 8 Months Of Our First Meeting, Thanks For Saving Us. We Love You Ekko!!

Image source: Status-op1

#24 I Adopted My First Dog Last Night. Her Name Is Ginger

Image source: bobandi2898

#25 Surrendered By His First Family At Age 4, Second Family At Age 9. Third Family’s A Charm – It’s Only Been A Year But You’re Here Forever, Butter Bean

Image source: emmuhmah

#26 She Hasn’t Been Adopted Yet But Just Look At Her Before And After Photos…i Found Her Like This And Just Look At What A Month Of Proper Love And Care Will Do!

Image source: LA_babygirl

#27 This Gentleman Showed Up On Our Porch Right Before Christmas

Image source: spaaz9

#28 Kafka Was In A Shelter In Poland For 6 Years And I Adopted Her 5 Months Ago. Best Decision Ever

Image source: chailottie

#29 My Beautiful Girl! Now vs. April 2022 When She Was Rescued

Image source: jheath111

#30 From Scared Of Everything To A Cuddly Kitten Foster Brother

Image source: szansaa

#31 Found Chained To A Pole In A Trailer Park. She Had Been Living Like That For 2-3 Years. She Got A Second Chance At Life With Us

Image source: phobia78

#32 Brought To The Emergency Vet After A Good Samaritan Watched Him Get Hit By A Car At 12 Weeks, Now An Absolutely Spoiled Rotten Boi

Image source: leaanneeee

#33 This Girl Came Into My Work (Er Vet) 2 Years Ago As A Finder Surrender! Told My Husband I Needed Her In My Life And It Couldn’t Have Been More True

Image source: momhair_dontcare

#34 He Was Abandoned In The Road. Now Look At Him. He’s The Best!

Image source: Illustrious_Big_8485

#35 This Is Stinky Rafa! He Was About 3 Months Old When He Was Found In A Landfill, We’ve Had Him 1.5 Years Now

Image source: freelysss

#36 From Abandoned At The Shelter To The Most Spoiled Girl

Image source: Xcessive_menace

#37 This Is Kobe. Sometimes I Wonder If He Ran Away Or Got Abandoned By Someone. But He Was Found Injured, Malnourished, Sick And Very Afraid Of Men Specifically

Image source: lubisquinhos

#38 Nemo, An Update To Our Rescue From His Adopter

Image source: gkpetrescue

#39 5 Months After Adoption vs. 8 Years After Adoption

Image source: potatopalo

#40 Meet Dog: Our Street Rescued Dog That We Weren’t Planning To Keep It (The Name Says It All Lol) And A Fighter! He Is In Treatment For Leishmaniasis Since September 2020, And Now He Is Ready To Take The Medicine That Can Decrease The Disease To Almost 0%, Since There’s No Cure. He Is My Hero Boy!!

Image source: the_echo_flower

#41 Five Months Since His Gotcha Day, He’s Come So Far And Started His Heartworm Treatment This Morning!

Image source: wholelottaforehead

#42 From The Streets Of Yabacoa To Our Home!

Image source: sofrito_

#43 My Heart

Image source: RepairMission2881

#44 Nervous Guy To Cuddly Dork

Image source: byejess

#45 My Dad Rescued A Border Collie/Australian Shepherd Mix Last Year. Will Run 15+ Miles/Day While My Dad Bikes. He Is A Blessing

Image source: -User_Error-

#46 Milly, Truly A Remarkable Recovery/Story!

Image source: benitolepew

#47 From Day 1 As A 5-Week Old Dumped In My Driveway To My Big 6-Month Old Best Boy

Image source: HisMomm

#48 Before And After Adoption. Puppy That We Rescued From Industrial Park In 2021

Image source: ElectricalTravel1671

#49 The Day My Husband Got Him From The Shelter And 2.5 Years Later

Image source: i_love_puppies73

#50 The Day Our Boy Came Home And 365 Days Later!

Image source: socksbeforeshoes

