106 Photos That Look Like They’re Fake But People Actually Took Them

Even though most people are now carrying a quality digital camera in their pocket every waking moment, actually good photography is still somewhat rare. After all, the average image it captures is a horizontal pic of food, its owner’s face or a particularly red sunset.
So we’ve gathered some of the most interesting posts from this Instagram page dedicated to cool pictures. Get comfortable as you scroll through, upvote your favorites and be sure to share your own thoughts and ideas in the comments section down below.
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