106 Photos That Look Like They’re Fake But People Actually Took Them

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Even though most people are now carrying a quality digital camera in their pocket every waking moment, actually good photography is still somewhat rare. After all, the average image it captures is a horizontal pic of food, its owner’s face or a particularly red sunset.

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Patrick Penrose
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