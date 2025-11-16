The Painted Doors Project: I Took Pictures Of Beautiful Doors In Madeira (27 Pics)

My name is Guido Gutierrez Ruiz and I had the privilege of visiting Madeira, a Portuguese archipelago located in the Atlantic Ocean just southwest of Portugal.
Walking through its capital Funchal, I was amazed by the hidden beauty of this city. Art, everywhere! The Painted Doors Project has transformed Funchal into a permanent art gallery, giving life to the city by painting every door with a unique personality. Here are some of the colorful doors I visited. Which one is your favorite?
More info: Instagram | guigurui.com | Facebook | Twitter
#1
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#2
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#3
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#4
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#5
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#6
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#7
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#8
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#9
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#10
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#11
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#12
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#13
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#14
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#15
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#16
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#17
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#18
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#19
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#20
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#21
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#22
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#23
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#24
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#25
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#26
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
#27
Image source: Guido Gutiérrez Ruiz
Follow Us