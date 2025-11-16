The Painted Doors Project: I Took Pictures Of Beautiful Doors In Madeira (27 Pics)

My name is Guido Gutierrez Ruiz and I had the privilege of visiting Madeira, a Portuguese archipelago located in the Atlantic Ocean just southwest of Portugal.

Walking through its capital Funchal, I was amazed by the hidden beauty of this city. Art, everywhere! The Painted Doors Project has transformed Funchal into a permanent art gallery, giving life to the city by painting every door with a unique personality. Here are some of the colorful doors I visited. Which one is your favorite?

#1

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#2

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#3

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#4

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#5

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#6

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#7

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#8

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#9

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#10

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#11

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#12

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#13

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#14

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#15

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#16

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#17

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#18

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#19

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#20

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#21

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#22

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#23

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#24

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#25

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#26

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

#27

Image source: Guido Gutiérrez Ruiz

