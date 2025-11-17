I Am A Photographer Who Captured Ballet Dancers In The Most Beautiful Surroundings (40 Pics)

by

Photo ballet in the most beautiful places in the world is actually a combination of three arts in one: dance, photography and nature or architecture. In my opinion, this combination further enhances the enjoyment and feelings that can be obtained from the frame. Try playing the music for every frame that pops into your head – and write it down in the comments so everyone can feel what you felt.

The magic of a stopped moment is the frozen movements of the ballet, the glazed moment of the existence of reality is the very frame that is unique.

Feel it with me. I love ballet. I enjoy traveling. And I love taking pictures. So every frame is the pinnacle of my bliss.

More info: Instagram | Facebook | hobopeeba.com | 500px.com

#1 Cappadocia, Model: Violetta Jirova

#2 Nikola-Lenivets, Model: Maria

#3 Pink Lake Sasyk-Sivash, Model: Violetta

#4 Pink Lake Sasyk-Sivash, Model: Violetta

#5 Canada, Model: Valeria Bespalova

#6 Cappadocia, Model: Elena Kopteva

#7 Prague, Model: Violetta

#8 Pink Lake Sasyk-Sivash, Model: Violetta

#9 Baikal, Model: Elizaveta Lobanova

#10 Bolshoi Theatre, Model: Darian Volkova

#11 Kenya, Model: Violetta Jirova

#12 Cafe Pushkin, Model: Evangelina Melnikova

#13 Harrods, London, Model: Alisa Ester

#14 Nikola-Lenivets, Model: Maria

#15 Cafe Pushkin, Model: Julia Lipnitskaya

#16 London, Model: Violetta

#17 Baikal, Model: Elizaveta Lobanova

#18 Lupin Fields, Model: Stanislava Postnova

#19 Komsomolskaya Station, Model: Darian Volkova

#20 Baikal, Model: Elizaveta Lobanova

#21 Lupin Fields, Model: Stanislava Postnova

#22 Socotra, Model: Violetta Jirova

#23 Moscow, Model: Valeria Bespalova

#24 Mont Saint-Michel, Model: Evangelina Melnikova

#25 Provence, Model: Anna

#26 London, Model: Violetta

#27 Model: Valeria Bespalova

#28 Montenegro, Model: Violetta

#29 Cafe Pushkin, Model: Evangelina Melnikova

#30 Maldives, Model: Valeria Bespalova

#31 Netherlands, Model: Valeria Bespalova

#32 St. Petersburg

#33 Model: Valeria Bespalova

#34 Baikal, Model: Elizaveta Lobanova

#35 Maldives, Model: Violetta

#36 Mont Saint-Michel, Model: Evangelina Melnikova

#37 France, Model: Evangelina Melnikova

#38 Model: Polina Repik

#39 Hotel Metropol, Model: Darian Volkova

#40 Izmailovo, Models: Ksenia Abdulkarimiva, Georgy Stemlakh

