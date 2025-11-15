30 Times Anti-Vaxxers Were So Ridiculous That It Was Funny, As Shared By This Twitter Profile

COVID-19 has surely changed people’s lives not only by directly threatening their lives but also by spreading chaos, obscurity, and distrust. For quite some time, everyone has known that the most effective way to end this misery and the constraints is to invent a vaccine that would fight the virus. Vaccines are known to be a helpful and reliable way out of the pandemic, so once it was discovered and presented to the public, people once again were given the hope that soon this all would be over. However, not everyone is convinced that these vaccines are reliable and pose no threat to our health. The disagreements between those who believe in vaccination and those skeptical about it have become quite the topic, with various (scientific) proof and personal experiences as well as fake news and propaganda.
More Info: Twitter
#1
Image source: BadVaccineTakes
#2
Image source: Regent-Orc
#3
Image source: Right Said Fred
#4
Image source: BadVaccineTakes
#5
Image source: BadVaccineTakes
#6
Image source: BadVaccineTakes
#7
Image source: BadVaccineTakes
#8
Image source: BadVaccineTakes
#9
Image source: BadVaccineTakes
#10
Image source: BadVaccineTakes
#11
Image source: BadVaccineTakes
#12
Image source: BadVaccineTakes
#13
Image source: BadVaccineTakes
#14
Image source: BadVaccineTakes
#15
Image source: BadVaccineTakes
#16
Image source: BadVaccineTakes
#17
Image source: BadVaccineTakes
#18
Image source: BadVaccineTakes
#19
Image source: BadVaccineTakes
#20
Image source: BadVaccineTakes
#21
Image source: BadVaccineTakes
#22
Image source: BadVaccineTakes
#23
Image source: BadVaccineTakes
#24
Image source: BadVaccineTakes
#25
Image source: BadVaccineTakes
#26
Image source: BadVaccineTakes
#27
Image source: BadVaccineTakes
#28
Image source: BadVaccineTakes
#29
Image source: BadVaccineTakes
#30
Image source: BadVaccineTakes
#31
Image source: BadVaccineTakes
Follow Us