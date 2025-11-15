The Australian Firefighters Calendar 2022 Is Out With More Shirtless Heroes And Adorable Animals (28 Pics)

Australian firefighters are doing God’s work. And not only on but off duty as well. Continuing their tradition, the gang is releasing a charity calendar for 2022 to help animals in need.

In its 29th year, the Australian Firefighters Calendar has produced 6 editions: as always, everyone’s favorite cats, dogs, horses, classic and mixed animal (featuring the country’s wildlife) issues will be on offer. But to heat things up and for the first time ever, there is a Summer Edition calendar with firefighters enjoying the beaches and having fun in the sun. The inaugural version cover has been taken out by Australia’s fittest firefighter Matt Haydon.

With such a long history of supporting important causes in the land down under, these heroes thought it was time to begin to take their efforts internationally. So the Australian Firefighters Calendar is teaming up with a well-known US-based organization, Greater Good Charities, and the sales of this year’s calendar will support Greater Good Charities’ Rescue Rebuild program, which helps to renovate animal shelters, domestic violence shelters, and homeless shelters to give a hand to mistreated pets and the people who care for them.

More info: australianfirefighterscalendar.com | Facebook | Instagram

Patrick Penrose
Patrick Penrose
