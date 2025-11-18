31 Chalk Drawings Made By This Art Teacher Entertain The Whole Neighborhood

An art teacher at Chandan Art Academy, who goes by Kundan Chowdhury, is bringing joy to his neighborhood by drawing 3D street art illusions. His creative endeavors mesmerize children, adults, and even dogs!
In the list down below, we compiled some of his best illusions. If you would like to see Kundan at work, make sure to check out his YouTube channel, which has generated a massive following of 13 million subscribers! There, Kundan shares all sorts of videos related to art.
So, without further ado, we invite you to travel to the village of Bhadreswar in West Bengal, India, and see what their streets transform into!
More info: Instagram | youtube.com
#1
Image source: chandanartacademy
#2
Image source: chandanartacademy
#3
Image source: chandanartacademy
#4
Image source: chandanartacademy
#5
Image source: chandanartacademy
#6
Image source: chandanartacademy
#7
Image source: chandanartacademy
#8
Image source: chandanartacademy
#9
Image source: chandanartacademy
#10
Image source: chandanartacademy
#11
Image source: chandanartacademy
#12
Image source: chandanartacademy
#13
Image source: chandanartacademy
#14
Image source: chandanartacademy
#15
Image source: chandanartacademy
#16
Image source: chandanartacademy
#17
Image source: chandanartacademy
#18
Image source: chandanartacademy
#19
Image source: chandanartacademy
#20
Image source: chandanartacademy
#21
Image source: chandanartacademy
#22
Image source: chandanartacademy
#23
Image source: chandanartacademy
#24
Image source: chandanartacademy
#25
Image source: chandanartacademy
#26
Image source: chandanartacademy
#27
Image source: chandanartacademy
#28
Image source: chandanartacademy
#29
Image source: chandanartacademy
#30
Image source: chandanartacademy
#31
Image source: chandanartacademy
