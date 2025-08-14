50 Classical Paintings Turned Into Hilarious Memes By “Art Memes Central” (New Pics)

Art Memes Central is an Instagram page run by Milan, known for giving classical artworks a humorous modern twist through relatable captions and well-chosen expressions. By combining historical paintings with contemporary themes, the account makes art more accessible and engaging for a younger audience.
According to Milan, many artists and art historians have reached out to express appreciation for his work, noting how it “modernizes” age-old paintings and sparks interest in art history. He has even collaborated with an art historian on their PhD research about the interaction between classical art and modern trends, with his memes being highly regarded among academic peers.
More info: Instagram
