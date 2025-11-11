Anti-Valentine Cards For Couples With A Sense Of Humor (31 Pics)

If you’re sick of the typical romantic Valentine’s day card, artist Julie Ann has just the thing for you. Her Anti-Valetine Cards celebrate the occasion, but in a funny but honest way. Check out her Etsy for more cards!
If these cards are to your liking, but you want more, be sure to check out this list of cards for couples with an unusual sense of humor; or if you feel like you two are the incredibly honest sort, check out these cards!
More info: Etsy | Instagram (h/t: designyoutrust)
#1
Image source: etsy.com
#2
Image source: etsy.com
#3
Image source: etsy.com
#4
Image source: etsy.com
#5
Image source: etsy.com
#6
Image source: etsy.com
#7
Image source: etsy.com
#8
Image source: etsy.com
#9
Image source: etsy.com
#10
Image source: etsy.com
#11
Image source: etsy.com
#12
Image source: etsy.com
#13
Image source: etsy.com
#14
Image source: etsy.com
#15
Image source: etsy.com
#16
Image source: etsy.com
#17
Image source: etsy.com
#18
Image source: etsy.com
#19
Image source: etsy.com
#20
Image source: etsy.com
#21
Image source: etsy.com
#22
Image source: etsy.com
#23
Image source: etsy.com
#24
Image source: etsy.com
#25
Image source: etsy.com
#26
Image source: etsy.com
#27
Image source: etsy.com
#28
Image source: etsy.com
#29
Image source: etsy.com
#30
Image source: etsy.com
#31
Image source: etsy.com
Follow Us