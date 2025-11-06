Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

by

Dogs barking at mail carriers is something most of us have seen or heard about—but not all dogs and mailmen are enemies. In fact, one mailman from Guaratinguetá, São Paulo, Brazil, is proving the exact opposite. His name is Angelo Cristiano Da Silva Antunes, better known online as the “Animal-friendly Postman.” Every day on his delivery route, he meets dogs (and other animals), wins their trust, and captures adorable moments that show how kindness can change even the oldest stereotypes.

Antunes’ Instagram is full of photos of wagging tails, happy faces, and new furry friendships. With each picture, he reminds people that patience, love, and respect can turn fear into friendship. His gentle approach not only brings smiles to people online but also makes life brighter for the animals he meets.

More info: Instagram | Facebook

#1

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#2

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#3

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#4

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#5

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#6

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#7

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#8

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#9

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#10

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#11

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#12

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#13

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#14

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#15

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#16

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#17

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#18

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#19

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#20

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#21

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#22

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#23

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#24

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#25

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#26

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#27

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#28

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#29

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#30

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#31

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#32

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#33

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#34

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#35

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#36

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#37

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#38

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#39

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#40

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#41

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#42

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#43

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#44

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#45

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#46

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#47

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#48

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#49

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

#50

Meet The Mailman Who’s Best Friends With Every Dog On His Route (50 Pics)

Image source: carteiroamigodosanimais

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Night Three of The Voice Season 12 Battle Rounds: Attitude is Everything
3 min read
Mar, 30, 2017
Selena Gomez’s Mom Breaks Her Silence On Being Snubbed At Daughter’s Wedding After “Shock” Move
3 min read
Sep, 30, 2025
The Simple Charms of My Boys
3 min read
Dec, 29, 2014
NYT Connections Hints And Answers For 06-October-2025
3 min read
Oct, 5, 2025
“This Made Me Cry”: Strong Reactions After Mom Of Taylor Swift’s Late Friend Breaks Her Silence
3 min read
Oct, 17, 2025
Curb Your Enthusiasm Finale Review: The Trial of Larry David
3 min read
Apr, 8, 2024
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.