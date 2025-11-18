32 Wholesome Comics By Tiff Zhang That Will Make Any Animal Lover Smile

Tiff Zhang, an artist based in California, has found a fun way to beat perfectionism through her comic series, Between Walks. Inspired by her love of dogs—especially corgis—Tiff’s comics show them in all kinds of random, everyday situations that pop into her head. By focusing on whatever comes to mind, she’s found freedom from rigid expectations and even beaten her own art block.

Between Walks is her way of reminding other artists that art doesn’t have to be perfect; it can just be a fun way to enjoy creating.

More info: Instagram | x.com | Facebook

#1

Image source: betweenwalks

#2

Image source: betweenwalks

#3

Image source: betweenwalks

#4

Image source: betweenwalks

#5

Image source: betweenwalks

#6

Image source: betweenwalks

#7

Image source: betweenwalks

#8

Image source: betweenwalks

#9

Image source: betweenwalks

#10

Image source: betweenwalks

#11

Image source: betweenwalks

#12

Image source: betweenwalks

#13

Image source: betweenwalks

#14

Image source: betweenwalks

#15

Image source: betweenwalks

#16

Image source: betweenwalks

#17

Image source: betweenwalks

#18

Image source: betweenwalks

#19

Image source: betweenwalks

#20

Image source: betweenwalks

#21

Image source: betweenwalks

#22

Image source: betweenwalks

#23

Image source: betweenwalks

#24

Image source: betweenwalks

#25

Image source: betweenwalks

#26

Image source: betweenwalks

#27

Image source: betweenwalks

#28

Image source: betweenwalks

#29

Image source: betweenwalks

#30

Image source: betweenwalks

#31

Image source: betweenwalks

#32

Image source: betweenwalks

