50 Funny “Unappreciated Puns” That Are So Bad, They Are Good (New Pics)

You don’t have to be a linguist to enjoy a good pun, which comedy TV series and the online world are brimming with. If you need proof, just watch a few episodes of Friends or browse one of the many group pages dedicated to wordplay and similar linguistic gems to see for yourself.
Today, we want to shed light on one of such groups on Facebook. Titled ‘Unappreciated Puns’, it is, as its own description reads, a place where, despite the name, puns are very appreciated. With more than 835k members, the group boasts quite a collection of posts featuring quips and wordplay, which ought to put a smile on your face. So scroll down to find some of their best posts on the list below and enjoy. And make sure to upvote your favorites, too!
#1
Image source: Unappreciated Puns
#2
Image source: Unappreciated Puns
#3
Image source: Unappreciated Puns
#4
Image source: Unappreciated Puns
#5
Image source: Unappreciated Puns
#6
Image source: Unappreciated Puns
#7
Image source: Unappreciated Puns
#8
Image source: Unappreciated Puns
#9
Image source: Unappreciated Puns
#10
Image source: Unappreciated Puns
#11
Image source: Unappreciated Puns
#12
Image source: Unappreciated Puns
#13
Image source: Unappreciated Puns
#14
Image source: Unappreciated Puns
#15
Image source: Unappreciated Puns
#16
Image source: Dadsaysjokes
#17
Image source: Unappreciated Puns
#18
Image source: Unappreciated Puns
#19
Image source: Unappreciated Puns
#20
Image source: Unappreciated Puns
#21
Image source: Unappreciated Puns
#22
Image source: Unappreciated Puns
#23
Image source: Unappreciated Puns
#24
Image source: Unappreciated Puns
#25
Image source: Unappreciated Puns
#26
Image source: Unappreciated Puns
#27
Image source: Unappreciated Puns
#28
Image source: Unappreciated Puns
#29
Image source: Unappreciated Puns
#30
Image source: Unappreciated Puns
#31
Image source: Unappreciated Puns
#32
Image source: Unappreciated Puns
#33
Image source: Unappreciated Puns
#34
Image source: Unappreciated Puns
#35
Image source: Unappreciated Puns
#36
Image source: Unappreciated Puns
#37
Image source: _highestplus
#38
Image source: Unappreciated Puns
#39
Image source: Unappreciated Puns
#40
Image source: Unappreciated Puns
#41
Image source: Unappreciated Puns
#42
Image source: jntod
#43
Image source: Unappreciated Puns
#44
Image source: Unappreciated Puns
#45
Image source: Unappreciated Puns
#46
Image source: Unappreciated Puns
#47
Image source: Unappreciated Puns
#48
Image source: Unappreciated Puns
#49
Image source: Unappreciated Puns
#50
Image source: Unappreciated Puns
Follow Us