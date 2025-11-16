Cat Hats For Every Occasion: This Artist Crochets Funky Hats For Cats, And Here Are Her Best 30 Works

Patricia, known on Etsy as OonaPatternsEtc, creates cute cat hats. Most of them are crocheted but others require more work and adding some knitted elements. So far her shop has made more than 5K sales, and her happy customers have left over 700 reviews. OonaPatternsETC is a 5-star seller and people love her creativity and handmade goods.
Other than hats ready-to-wear, Patricia offers PDF tutorials for more complicated patterns, which take a lot of time to make but are definitely very satisfying for people who enjoy the process of making this unique outfit for their beloved cats. This way you can dress your pet up in a St Patrick’s costume on March 17, Dracula for the next Halloween, or a turkey to celebrate Thanksgiving.
#1 Brunhilda
#2 Cleopatra
#3 Hair Curler
#4 Dracula
#5 Julius Ceasar
#6 Girl With A Pearl Earring
#7 Medieval Helmet
#8 Aviator
#9 Marie Antoinette
#10 Deer Antler
#11 American Revolution
#12 Scarecrow
#13 King Arthur Monty Python
#14 Wizard
#15 Elvis
#16 St Patrick’s Day
#17 Powdered Wig
#18 Turkey
#19 Ladybug
#20 Princess
#21 Gnome
#22 Baseball Hat
#23 Rosie The Riveter
#24 Carrot
#25 Christmas Tree
#26 Sock Monkey
#27 Wedding Veil
#28 Pink Hats
#29 Colonial Cap
#30 Flying Monkey
