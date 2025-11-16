Cat Hats For Every Occasion: This Artist Crochets Funky Hats For Cats, And Here Are Her Best 30 Works

Patricia, known on Etsy as OonaPatternsEtc, creates cute cat hats. Most of them are crocheted but others require more work and adding some knitted elements. So far her shop has made more than 5K sales, and her happy customers have left over 700 reviews. OonaPatternsETC is a 5-star seller and people love her creativity and handmade goods.

Other than hats ready-to-wear, Patricia offers PDF tutorials for more complicated patterns, which take a lot of time to make but are definitely very satisfying for people who enjoy the process of making this unique outfit for their beloved cats. This way you can dress your pet up in a St Patrick’s costume on March 17, Dracula for the next Halloween, or a turkey to celebrate Thanksgiving.

More info: Etsy | Instagram

#1 Brunhilda

Image source: OonaPatternsEtc

#2 Cleopatra

Image source: OonaPatternsEtc

#3 Hair Curler

Image source: OonaPatternsEtc

#4 Dracula

Image source: OonaPatternsEtc

#5 Julius Ceasar

Image source: OonaPatternsEtc

#6 Girl With A Pearl Earring

Image source: OonaPatternsEtc

#7 Medieval Helmet

Image source: OonaPatternsEtc

#8 Aviator

Image source: OonaPatternsEtc

#9 Marie Antoinette

Image source: OonaPatternsEtc

#10 Deer Antler

Image source: OonaPatternsEtc

#11 American Revolution

Image source: OonaPatternsEtc

#12 Scarecrow

Image source: OonaPatternsEtc

#13 King Arthur Monty Python

Image source: OonaPatternsEtc

#14 Wizard

Image source: OonaPatternsEtc

#15 Elvis

Image source: OonaPatternsEtc

#16 St Patrick’s Day

Image source: OonaPatternsEtc

#17 Powdered Wig

Image source: OonaPatternsEtc

#18 Turkey

Image source: OonaPatternsEtc

#19 Ladybug

Image source: OonaPatternsEtc

#20 Princess

Image source: OonaPatternsEtc

#21 Gnome

Image source: OonaPatternsEtc

#22 Baseball Hat

Image source: OonaPatternsEtc

#23 Rosie The Riveter

Image source: OonaPatternsEtc

#24 Carrot

Image source: OonaPatternsEtc

#25 Christmas Tree

Image source: OonaPatternsEtc

#26 Sock Monkey

Image source: OonaPatternsEtc

#27 Wedding Veil

Image source: OonaPatternsEtc

#28 Pink Hats

Image source: OonaPatternsEtc

#29 Colonial Cap

Image source: OonaPatternsEtc

#30 Flying Monkey

Image source: OonaPatternsEtc

