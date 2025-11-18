This Artist Shows The Life Of This Adorable Hamster In 25 Illustrations (New Pics)

Japanese artist Gotte brings everyday moments to life with charming watercolor illustrations featuring Sukeroku, an adorable hamster. In these light-hearted images, Sukeroku performs human-like tasks, from cooking to tidying up, making even the simplest activities irresistibly cute.
Gotte’s playful style captures the sweetness and whimsy of imagining a tiny hamster navigating a busy, human-like day. We hope these illustrations will make you smile, so scroll down and enjoy Sukeroku’s cute little adventures!
More info: Instagram | hamgotte.com | Facebook | x.com
#1
Image source: gottehamham
#2
Image source: gottehamham
#3
Image source: gottehamham
#4
Image source: gottehamham
#5
Image source: gottehamham
#6
Image source: gottehamham
#7
Image source: gottehamham
#8
Image source: gottehamham
#9
Image source: gottehamham
#10
Image source: gottehamham
#11
Image source: gottehamham
#12
Image source: gottehamham
#13
Image source: gottehamham
#14
Image source: gottehamham
#15
Image source: gottehamham
#16
Image source: gottehamham
#17
Image source: gottehamham
#18
Image source: gottehamham
#19
Image source: gottehamham
#20
Image source: gottehamham
#21
Image source: gottehamham
#22
Image source: gottehamham
#23
Image source: gottehamham
#24
Image source: gottehamham
#25
Image source: gottehamham
