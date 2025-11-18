Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

by

Kel, a talented Brazilian artist, brings fairy tale creatures to life with her adorable, lifelike felted wool mice. Each mouse is lovingly handmade, dressed in whimsical outfits that Kel sews herself, blending her skills in needle felting and design.

Inspired by the charm of children’s books, Kel’s mice seem like they’ve stepped right out of a storybook world. Made from natural materials and wool sourced from a local farm, her sustainable creations have traveled to 15 countries, with over one hundred unique mice finding homes around the world.

More info: Instagram | kelfelts.com | youtube.com | ko-fi.com

#1

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#2

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#3

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#4

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#5

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#6

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#7

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#8

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#9

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#10

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#11

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#12

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#13

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#14

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#15

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#16

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#17

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#18

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#19

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

#20

Artist Creates Adorable Felted Wool Mice Dressed In Whimsical Outfits (20 Pics)

Image source: kelfelts

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Sounds Awful In Theory But Is Great In Practice? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Antivax Parents Take Their Kid To The ER For An Emergency, Get Isolated From The Kid And Other Patients, Flip Off The Doctors
3 min read
Nov, 13, 2025
I Spent More Than 5 Years Documenting Endangered River Biodiversity
3 min read
Nov, 12, 2025
We Spent The Night At A Glacier Lake In Peru At 4600 Meters
3 min read
Nov, 12, 2025
19 Hidden Ways Companies Tricked Their Customers
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, Post Your Best Macro Photos That You Took (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.