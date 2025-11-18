Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

by

Luca Luce is an Italian makeup artist who has taken the art of makeup to new heights. Known for his jaw-dropping 3D designs, Luca transforms his own face into an optical illusion that tricks the eye and captivates the mind. With each stroke, he creates lifelike effects, making it seem like parts of his face are missing, distorted, or reaching out of the canvas.

His unique approach to makeup artistry has gained him a massive following on social media, where people are drawn to the surreal, almost impossible looks he creates. Scroll down and prepare to be amazed by Luca’s mind-bending creations!

More info: Instagram | tiktok.com | youtube.com

#1

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#2

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#3

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#4

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#5

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#6

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#7

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#8

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#9

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#10

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#11

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#12

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#13

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#14

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#15

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#16

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#17

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#18

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#19

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#20

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#21

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#22

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#23

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#24

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

#25

Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Image source: lucaluceart

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
A Social Distancing Series is Being Developed for Netflix
3 min read
Apr, 30, 2020
50 Times Human Genetics Led To Some Unique Body Characteristics
3 min read
Nov, 17, 2025
Mercadona Forced To Call Police As “Tinder-Dona” Trend Overwhelms Supermarket
3 min read
Nov, 18, 2025
The Finalists Of Photographer Of The Year Are In And Here Are 26 Winning Images
3 min read
Oct, 8, 2025
The Most Memorable TV Show Moments of 2013
3 min read
Nov, 29, 2013
People’s Most Intimate Insecurities Revealed in “What I Be Project”
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.