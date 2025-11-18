Luca Luce’s Mind-Bending 3D Makeup Art (25 Pics)

Luca Luce is an Italian makeup artist who has taken the art of makeup to new heights. Known for his jaw-dropping 3D designs, Luca transforms his own face into an optical illusion that tricks the eye and captivates the mind. With each stroke, he creates lifelike effects, making it seem like parts of his face are missing, distorted, or reaching out of the canvas.
His unique approach to makeup artistry has gained him a massive following on social media, where people are drawn to the surreal, almost impossible looks he creates. Scroll down and prepare to be amazed by Luca’s mind-bending creations!
More info: Instagram | tiktok.com | youtube.com
