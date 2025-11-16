I Paint Realistic Art On My Body To Find Happiness Aside From Being In A Wheelchair, And Here Are 30 Of My Best Works

My name is Elena Martini, I’m Italian, and my legs are paralyzed. From birth, I was affected by spina bifida, and that is why I am in a wheelchair. I do face painting, but I am more of a painter. I love oil and watercolor paintings.

More info: Instagram | Facebook

