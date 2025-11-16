I Paint Realistic Art On My Body To Find Happiness Aside From Being In A Wheelchair, And Here Are 30 Of My Best Works

My name is Elena Martini, I’m Italian, and my legs are paralyzed. From birth, I was affected by spina bifida, and that is why I am in a wheelchair. I do face painting, but I am more of a painter. I love oil and watercolor paintings.
More info: Instagram | Facebook
#1
Image source: ennamakeup
#2
Image source: ennamakeup
#3
Image source: ennamakeup
#4
Image source: ennamakeup
#5
Image source: ennamakeup
#6
#7
#8
Image source: ennamakeup
#9
Image source: ennamakeup
#10
Image source: ennamakeup
#11
#12
Image source: ennamakeup
#13
#14
#15
Image source: ennamakeup
#16
Image source: ennamakeup
#17
#18
#19
#20
Image source: ennamakeup
#21
Image source: ennamakeup
#22
Image source: ennamakeup
#23
#24
Image source: ennamakeup
#25
#26
Image source: ennamakeup
#27
Image source: ennamakeup
#28
Image source: ennamakeup
#29
Image source: ennamakeup
#30
Image source: ennamakeup
Follow Us