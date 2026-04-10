The Nature Photography Contest: 112 Stunning, Winning Photos From 2025

Once again, The Nature Photography Contest has brought together photographers from around the world, showcasing breathtaking images that celebrate the beauty of our planet while also reminding us how important it is to protect it. With nearly 500 participants in this year’s edition, the competition continues to grow as a global platform where art meets environmental awareness.
After a careful selection process, the winners of the 2025 contest have now been revealed, offering a powerful visual journey through diverse ecosystems, wildlife, and the fragile balance that sustains life on Earth.
The prestigious Photography of the Year 2025 award, along with a €1000 prize, was awarded to Thomas Vijayan from Oakville, Canada, for his deeply moving photograph Please Spare Our Home. Meanwhile, the title of Photographer of the Year 2025 went to Angela J. Sanchez from Lilburn, Georgia, whose body of work stood out for its versatility, sensitivity, and strong visual coherence.
#1 Photography Of The Year: Please Spare Our Home By Thomas Vijayan
In this striking image, a mature orangutan sits surrounded by the remnants of its devastated habitat, with uprooted vegetation, broken trunks and exposed earth defining the scene. Captured from a low angle, the animal’s imposing presence contrasts with the vulnerability conveyed through its posture and gaze. With arms extended and eyes lifted, the orangutan seems to confront the viewer directly, embodying both dignity and a silent plea.
The photograph goes beyond wildlife photography to become a powerful visual statement on deforestation and habitat loss. It reflects the consequences of human activity while reminding us of our shared responsibility toward the species that inhabit our planet.
This recognition further strengthens Thomas Vijayan’s presence in the contest, having been awarded Photographer of the Year in 2024, and confirms his ongoing commitment to environmental storytelling through photography.
#2 Funny Nature, Finalist: Seatbelt Check By Graeme Guy
#3 Sharing The Planet, Winner: The Honey Keepers Of Sundarban By Muhammad Mostafigur Rahman
#4 Funny Nature, Winner: Into The Gape -Dalmatian Pelican At Dawn By Panagiotis Xaxiris
#5 Wildlife, Finalist: The Gateway By Joanna Steidle
#6 Funny Nature, Finalist: The Golden Acorn By Stan Bouman
#7 Funny Nature, Finalist: Bravery Or A Death Wish By Angela J Sanchez
#8 Wildlife, Finalist: Through The Smoke, By Sam Sammia
#9 Wildlife, Winner: Following By Janet Gustin
#10 Wildlife, Finalist: Amplified Intimidation By Tom Hendrickson
#11 Sharing The Planet, Finalist: Last Glance By Théo Guillaume
#12 Night World, Winner: Creation By Peter Hergesheimer
#13 Macrophotography, Finalist: Emojis By Paweł Jasiński
#14 Funny Nature, Finalist: The Performer By Trevor Laclair
#15 Funny Nature, Finalist: The Cheeky Breakfast Thief By Linda Smit
#16 Funny Nature, Finalist: Good Grief By Angela J Sanchez
#17 Environmental Impact, Winner: First Gaze By Wiktoria West
#18 Wildlife, Finalist:she’s Mine, Back Off, By Jill Hill
#19 Wildlife, Finalist: Concerto By Joanna Steidle
#20 Underwater, Finalist: The Manta Dance By Daniel Browne
#21 Underwater, Finalist: Playtime Amid The School By Glenn Ostle
#22 Sharing The Planet, Finalist: Heading For Mountains And Rivers By Juanjuan Chen
#23 Sharing The Planet, Finalist: From Captivity To Freedom By Wiktoria West
#24 Night World, Finalist: Golden Drops Beneath The Milky Way By Marcio Cabral
#25 Night World, Finalist: Capturing The Moment By Stefan Lieberman
#26 Natural Landscape, Finalist: The Waterways By Pawel Zygmunt
#27 Natural Landscape, Winner: The Earth’s Eye By Pawel Zygmunt
#28 Macrophotography, Winner: Sporing Party By Indranil Basu Mallick
#29 Macrophotography, Finalist: Katydid Portrait By Laurent Hesemans
#30 Macrophotography, Finalist: Between The Polyps By Daniel Sly
#31 Funny Nature, Finalist: Molly’s Maw By Tom Hendrickson
#32 Funny Nature, Finalist: A Carefree Life – Bali Edition By Victor Hawk,
#33 Birds, Finalist: After The Rain By Nikita Chicherin
#34 Birds, Finalist: Defiance Of The Small By Panagiotis Xaxiris
#35 Birds, Finalist: Good To The Last Drop By Lee Greengrass
#36 Birds, Finalist: Parenting Goals By Thomas Vijayan
#37 Environmental Impact, Finalist: A Walk Next To The Pool By Théo Guillaume
#38 Environmental Impact, Finalist: Canned Home, By Fabi Fregonesi
#39 Photographer Of The Year: Mobula Rocket By Angela J Sanchez
The title of Photographer of the Year 2025 has been awarded to Angela J Sanchez from Lilburn, Georgia, in the United States, whose body of work stood out for its versatility, sensitivity and strong visual coherence.
Rather than a single image, this recognition highlights a collection that explores different aspects of the natural world, from underwater encounters to intimate wildlife scenes on land. Her work demonstrates a remarkable ability to adapt to different environments while maintaining a consistent visual language.
The featured image “Mobula Rocket” reflects this approach, capturing a fleeting natural moment with clarity and precision. Across her submissions, Sanchez shows a deep connection with her subjects, combining technical skill with a strong sense of timing and composition.
As part of this recognition, she will select the location where approximately 500 trees will be planted, one for each participant, in collaboration with One Tree Planted. This initiative reflects the contest’s commitment not only to showcasing nature, but also to actively contributing to its preservation.
#40 Wildlife, Finalist: The Chorus Of Silence By Thomas Andy Branson
#41 Wildlife, Finalist: Snuggle By Min Li
#42 Wildlife, Finalist: Power And Presence By Amish Chhagan
#43 Underwater, Finalist: Stripes On Stripes By Caitlin Grace
#44 Underwater, Finalist: Sky Shark By Jono Allen
#45 Underwater, Finalist: River Of Time By Kwon Chan
#46 Sharing The Planet, Finalist: Eyes Of The Future By Linda Smit
#47 Sharing The Planet, Finalist: A Pang Of Hope By Charlotte Keast
#48 Plant Life, Finalist: The Parasol’s Release By Indranil Basu Mallick
#49 Plant Life, Winner: My Jeffrey Pine, Sierra De Baza By Miguel José Ávalos González
#50 Plant Life, Finalist: Fireworks By Marcio Cabral
#51 Plant Life, Finalist: A Dried Leaf Is What Shows The Intricate Patter Of Life That Once Lived Inside It By Aneesh Bhasin
#52 Night World, Finalist: Unique Wildlife Synchrony By Thomas Vijayan
#53 Night World, Finalist: Milky Way Over Tongariki By John Edwards
#54 Night World, Finalist: Landing By Simone Bottini
#55 Night World, Finalist: Galactic Welwitscha By Wiktoria West
#56 Night World, Finalist: Delicate Arch And Milky Way By Harald Weinkum
#57 Night World, Finalist: Aurora Over Jokulsarlon Icebergs By Chris Calhoun
#58 Natural Landscape, Finalist: Mist Over Mammoth By Hongjin Li
#59 Natural Landscape, Finalist: Black Eagle By Luca Tambella
#60 Macrophotography, Finalist: The Enchanted Duo By Khaichuin Sim
#61 Macrophotography, Finalist: The Cosmonaut By Soumya Ranjan Bhattacharyya
#62 Macrophotography, Finalist: Symmetry By Hasan Baglar
#63 Macrophotography, Finalist: Seeds Of Life By Alicia Luna
#64 Macrophotography, Finalist: Pretty In Pink By Laurent Hesemans
#65 Macrophotography, Finalist: Green By Christopher Baker
#66 Macrophotography, Finalist: Dew Covered Mantis By Lane Kirstein
#67 Funny Nature, Finalist: Open-Mouthed By Fabi Fregonesi
#68 Funny Nature, Finalist: Mirror, Mirror In The Lens By Saad Alaiyadhi
#69 Birds, Finalist: A Moment Of Care- The Hoopoe On Its Way To The Nest By Karlheinz Reichert
#70 Birds, Winner: Before The Storm By James Welch
#71 Birds, Finalist: Strike From Above By Panagiotis Xaxiris
#72 Birds, Finalist: Wings Of Courage By Kallol Mukherjee
#73 Environmental Impact, Finalist: Clear And Present Danger By Akshay Manwani
#74 Environmental Impact, Finalist: Glacier Requiem By Paulo Dos Santos Sousa
#75 Environmental Impact, Finalist: Melting Arctic By Seppo Tuomaala
#76 Environmental Impact, Finalist: No Radar For Global Warming By Akshay Manwani
#77 Environmental Impact, Finalist: Poor Bear By Udvardi Jeno
#78 Environmental Impact, Finalist: Tiger Crossing By Janet Richardson
#79 Environmental Impact, Finalist: Tripped Up By Jacqueline Schletter
#80 Underwater, Finalist: Rare Encounter By Remuna Beca,
#81 Sharing The Planet, Finalist: Natural Interactions By Daniel Browne
#82 Birds, Finalist: Chase By Zhou Chen
#83 Wildlife, Finalist: Two Silhouettes On The Ice By Xi Liu
#84 Wildlife, Finalist: A Different Perspective By Bingqian Gao
#85 Underwater, Winner: Whale Dreams By Remuna Beca
#86 Underwater, Finalist: The Pinch By Fabi Fregonesi,
#87 Underwater, Finalist: The Dive By Fabi Fregonesi
#88 Underwater, Finalist: Snout And About By Daniel Sly
#89 Underwater, Finalist: Land Of Dragons By Rowan Dear
#90 Sharing The Planet, Finalist: Witness By Caitlin Grace
#91 Sharing The Planet, Finalist: Swimming With An Apex Predator By Angela J Sanchez
#92 Sharing The Planet, Finalist: Pedaling Through Silence By Ruud Luijten
#93 Sharing The Planet, Finalist: Embrace – An Invitation By Katia Ostrowski
#94 Plant Life, Finalist: The Razor’s Edge By Miguel José Ávalos González
#95 Plant Life, Finalist: The Beginning By Pawel Jaroniewski
#96 Plant Life, Finalist: Softness By Kevin Cloughley
#97 Plant Life, Finalist: Prickly By Christopher Baker
#98 Plant Life, Finalist: Les Radieuses By Billien Isabelle
#99 Plant Life, Finalist: Invisible Touch By Ioannis Papadakis Ploumidis
#100 Plant Life, Finalist: Dahlia Love By Kayla Crouch
#101 Night World, Finalist: Night Walker By David Kleidermacher
#102 Night World, Finalist: Aurora And Milky Way By Markus Van Hauten
#103 Natural Landscape, Finalist: Underworld By Thomas De Franzoni
#104 Natural Landscape, Finalist: Twilight In The Badlands By Matteo Strassera
#105 Natural Landscape, Finalist: Nature’s Painting – Art From Cyanobacteria By Brian Clopp
#106 Natural Landscape, Finalist: Magical Sunrise At The Lake By István Nagy
#107 Natural Landscape, Finalist: Erosion Patterns By Matteo Strassera
#108 Natural Landscape, Finalist: Bredø By Christian Breinbjerg
#109 Natural Landscape, Finalist: Austfonna Ice Cap By Thomas Vijayan
#110 Birds, Finalist: Heron In A Teasel Dreamscape By Montoya Whiteman
#111 Birds, Finalist: Liquid Flight By Lee Greengrass
#112 Environmental Impact, Finalist: The River Of Fallen Trees By Muhammad Mostafigur Rahman
