100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

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Street photography is all about catching moments you can’t really plan. A strange coincidence, an unexpected interaction, a perfect play of light and shadow, or simply a person caught at just the right second can turn an ordinary scene into something worth remembering.

As we wait for the final results of the 2026 URBAN Photo Awards, we’re taking a look back at some of the best work from last year’s Street Photography category. The 2025 competition attracted thousands of photographers from around the world, with the selected images offering very different takes on everyday life in the streets. With the 2026 final ranking set to be announced on October 24 at Trieste Photo Days, there’s still plenty to look forward to.

For now, scroll down and explore some of the standout street photographs from the 2025 URBAN Photo Awards, and see which ones would make your personal shortlist.

More info: urbanphotoawards.com | Facebook | Instagram | x.com

#1 Nikolay Vinokurov

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

#2 Josef Hinterleitner

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#3 Josef Hinterleitner

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#4 Julachart Pleansanit

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#5 Jvalten

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#6 Luiza Stosik Turek

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#7 MAłgorzata Szura Piwnik

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#8 Manuela Gennburg

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#9 Marco Cajazzo

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#10 Marco Motta

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#11 Marco Parenti

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#12 Marko Buntic

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#13 Mark Zilberman

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#14 Mary Kay Kirsner

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#15 Mary Kay Kirsner

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#16 Matroxx350

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#17 Maude Bardet

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#18 Maude Bardet

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#19 Mauro Garcia

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#20 MD Enamul Kabir

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#21 Nikolay Spevak

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#22 Olga Arune

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#23 Pablo Abreu

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#24 Paolo Dellepiane

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#25 Peter Verdnik

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#26 Pubudu Lakshan

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#27 Ralouka Montesi

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#28 Ralph El Kahi

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#29 Remigio Giovanni Salierno

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#30 Richard Bram

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#31 Richard Bram

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#32 Richard Morgan

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#33 Rose Vandepitte

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#34 Russ Rowland

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#35 Sandro Matarrelli

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#36 Sebastian Szczepanowski

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#37 Sebastian Szczepanowski

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#38 Sebastian Szczepanowski

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#39 Sebastian Szczepanowski

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#40 Sebastien Durand

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#41 Simone Pappalardo

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#42 Susanne Baumgartner

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#43 Valeria Mutinelli

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#44 Valter Venturelli

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#45 Vivien Rojik

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#46 Worarat Meekrongtham

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#47 Ziaul Huque

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#48 Aashish Kiphayet

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#49 Alberto Cubillo Romero

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#50 Alexandre Alloul

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#51 Andrea Ferencz

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#52 Andrea Misurova

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#53 Andreas Geisinger

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#54 Andrew Glickman

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#55 Angelo Koyfalas

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#56 Anna Marzia (Biba) Soria

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#57 Antonio Mercadante

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#58 Arieh Stark

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#59 Arianna Speranza

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#60 Babak Kanaani

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#61 Barbara Ragni

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#62 Barry Crosthwaite

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#63 Beatrice Perticaroli

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#64 Benoit Vos

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#65 Benoit Vos

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#66 Bernard Gatt

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#67 Biancamaria Monticelli

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#68 Bobby Anwar

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#69 Bruno Schlumberger

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#70 Carlo Zamora

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#71 Camit

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#72 Caterina Perrone

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#73 Chansik Park

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#74 Chong Boon Wong

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#75 Chris Yan

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#76 Constantin Munteanu

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#77 Daniel Ramos

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#78 Dave Street Photo

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#79 Davide Bertone

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#80 Davide Debernardi

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#81 David Jacobson

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#82 Deep Vyas

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#83 Dietmar Temps

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#84 Eric Davidove

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#85 Fabio Dani

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#86 Fabio Pellegrini

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#87 Forrest Walker

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#88 Forrest Walker

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#89 France Leclerc

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#90 Francisco Ubilla

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#91 Gerald Gutschmidt

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#92 Gerald Gutschmidt

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#93 Gerd Bonse

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#94 Gerhard Wagner

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#95 Giampiero Varetti

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#96 Gianfranco Ceri

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#97 Giuseppe Daidone

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#98 Gongbu Han

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#99 Gwen Julia

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

#100 Ilan Bresler

100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Image source: URBAN Photo Awards

Patrick Penrose
Patrick Penrose
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