100 Candid Street Photos From The 2025 URBAN Photo Awards

Street photography is all about catching moments you can’t really plan. A strange coincidence, an unexpected interaction, a perfect play of light and shadow, or simply a person caught at just the right second can turn an ordinary scene into something worth remembering.
As we wait for the final results of the 2026 URBAN Photo Awards, we’re taking a look back at some of the best work from last year’s Street Photography category. The 2025 competition attracted thousands of photographers from around the world, with the selected images offering very different takes on everyday life in the streets. With the 2026 final ranking set to be announced on October 24 at Trieste Photo Days, there’s still plenty to look forward to.
For now, scroll down and explore some of the standout street photographs from the 2025 URBAN Photo Awards, and see which ones would make your personal shortlist.
More info: urbanphotoawards.com | Facebook | Instagram | x.com
#1 Nikolay Vinokurov
Image source: URBAN Photo Awards
#2 Josef Hinterleitner
Image source: URBAN Photo Awards
#3 Josef Hinterleitner
Image source: URBAN Photo Awards
#4 Julachart Pleansanit
Image source: URBAN Photo Awards
#5 Jvalten
Image source: URBAN Photo Awards
#6 Luiza Stosik Turek
Image source: URBAN Photo Awards
#7 MAłgorzata Szura Piwnik
Image source: URBAN Photo Awards
#8 Manuela Gennburg
Image source: URBAN Photo Awards
#9 Marco Cajazzo
Image source: URBAN Photo Awards
#10 Marco Motta
Image source: URBAN Photo Awards
#11 Marco Parenti
Image source: URBAN Photo Awards
#12 Marko Buntic
Image source: URBAN Photo Awards
#13 Mark Zilberman
Image source: URBAN Photo Awards
#14 Mary Kay Kirsner
Image source: URBAN Photo Awards
#15 Mary Kay Kirsner
Image source: URBAN Photo Awards
#16 Matroxx350
Image source: URBAN Photo Awards
#17 Maude Bardet
Image source: URBAN Photo Awards
#18 Maude Bardet
Image source: URBAN Photo Awards
#19 Mauro Garcia
Image source: URBAN Photo Awards
#20 MD Enamul Kabir
Image source: URBAN Photo Awards
#21 Nikolay Spevak
Image source: URBAN Photo Awards
#22 Olga Arune
Image source: URBAN Photo Awards
#23 Pablo Abreu
Image source: URBAN Photo Awards
#24 Paolo Dellepiane
Image source: URBAN Photo Awards
#25 Peter Verdnik
Image source: URBAN Photo Awards
#26 Pubudu Lakshan
Image source: URBAN Photo Awards
#27 Ralouka Montesi
Image source: URBAN Photo Awards
#28 Ralph El Kahi
Image source: URBAN Photo Awards
#29 Remigio Giovanni Salierno
Image source: URBAN Photo Awards
#30 Richard Bram
Image source: URBAN Photo Awards
#31 Richard Bram
Image source: URBAN Photo Awards
#32 Richard Morgan
Image source: URBAN Photo Awards
#33 Rose Vandepitte
Image source: URBAN Photo Awards
#34 Russ Rowland
Image source: URBAN Photo Awards
#35 Sandro Matarrelli
Image source: URBAN Photo Awards
#36 Sebastian Szczepanowski
Image source: URBAN Photo Awards
#37 Sebastian Szczepanowski
Image source: URBAN Photo Awards
#38 Sebastian Szczepanowski
Image source: URBAN Photo Awards
#39 Sebastian Szczepanowski
Image source: URBAN Photo Awards
#40 Sebastien Durand
Image source: URBAN Photo Awards
#41 Simone Pappalardo
Image source: URBAN Photo Awards
#42 Susanne Baumgartner
Image source: URBAN Photo Awards
#43 Valeria Mutinelli
Image source: URBAN Photo Awards
#44 Valter Venturelli
Image source: URBAN Photo Awards
#45 Vivien Rojik
Image source: URBAN Photo Awards
#46 Worarat Meekrongtham
Image source: URBAN Photo Awards
#47 Ziaul Huque
Image source: URBAN Photo Awards
#48 Aashish Kiphayet
Image source: URBAN Photo Awards
#49 Alberto Cubillo Romero
Image source: URBAN Photo Awards
#50 Alexandre Alloul
Image source: URBAN Photo Awards
#51 Andrea Ferencz
Image source: URBAN Photo Awards
#52 Andrea Misurova
Image source: URBAN Photo Awards
#53 Andreas Geisinger
Image source: URBAN Photo Awards
#54 Andrew Glickman
Image source: URBAN Photo Awards
#55 Angelo Koyfalas
Image source: URBAN Photo Awards
#56 Anna Marzia (Biba) Soria
Image source: URBAN Photo Awards
#57 Antonio Mercadante
Image source: URBAN Photo Awards
#58 Arieh Stark
Image source: URBAN Photo Awards
#59 Arianna Speranza
Image source: URBAN Photo Awards
#60 Babak Kanaani
Image source: URBAN Photo Awards
#61 Barbara Ragni
Image source: URBAN Photo Awards
#62 Barry Crosthwaite
Image source: URBAN Photo Awards
#63 Beatrice Perticaroli
Image source: URBAN Photo Awards
#64 Benoit Vos
Image source: URBAN Photo Awards
#65 Benoit Vos
Image source: URBAN Photo Awards
#66 Bernard Gatt
Image source: URBAN Photo Awards
#67 Biancamaria Monticelli
Image source: URBAN Photo Awards
#68 Bobby Anwar
Image source: URBAN Photo Awards
#69 Bruno Schlumberger
Image source: URBAN Photo Awards
#70 Carlo Zamora
Image source: URBAN Photo Awards
#71 Camit
Image source: URBAN Photo Awards
#72 Caterina Perrone
Image source: URBAN Photo Awards
#73 Chansik Park
Image source: URBAN Photo Awards
#74 Chong Boon Wong
Image source: URBAN Photo Awards
#75 Chris Yan
Image source: URBAN Photo Awards
#76 Constantin Munteanu
Image source: URBAN Photo Awards
#77 Daniel Ramos
Image source: URBAN Photo Awards
#78 Dave Street Photo
Image source: URBAN Photo Awards
#79 Davide Bertone
Image source: URBAN Photo Awards
#80 Davide Debernardi
Image source: URBAN Photo Awards
#81 David Jacobson
Image source: URBAN Photo Awards
#82 Deep Vyas
Image source: URBAN Photo Awards
#83 Dietmar Temps
Image source: URBAN Photo Awards
#84 Eric Davidove
Image source: URBAN Photo Awards
#85 Fabio Dani
Image source: URBAN Photo Awards
#86 Fabio Pellegrini
Image source: URBAN Photo Awards
#87 Forrest Walker
Image source: URBAN Photo Awards
#88 Forrest Walker
Image source: URBAN Photo Awards
#89 France Leclerc
Image source: URBAN Photo Awards
#90 Francisco Ubilla
Image source: URBAN Photo Awards
#91 Gerald Gutschmidt
Image source: URBAN Photo Awards
#92 Gerald Gutschmidt
Image source: URBAN Photo Awards
#93 Gerd Bonse
Image source: URBAN Photo Awards
#94 Gerhard Wagner
Image source: URBAN Photo Awards
#95 Giampiero Varetti
Image source: URBAN Photo Awards
#96 Gianfranco Ceri
Image source: URBAN Photo Awards
#97 Giuseppe Daidone
Image source: URBAN Photo Awards
#98 Gongbu Han
Image source: URBAN Photo Awards
#99 Gwen Julia
Image source: URBAN Photo Awards
#100 Ilan Bresler
Image source: URBAN Photo Awards
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