Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

by

Living a good, purposeful, and meaningful life is something that most of us aspire to do. However, sometimes analysis paralysis sets in when you see so much overwhelming advice floating around online. One way to tackle this issue is to consider which things you’d probably regret (not) doing as the years roll by.

Internet user April (@a.badu_) recently went viral on Threads, Instagram’s app where everyone can share public conversations, after asking women who are 30 and over to reveal their top mistakes in life. April’s goal was to help young women out so they don’t make other people’s blunders. You’ll find everyone’s helpful advice as you scroll down.

#1

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#2

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#3

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#4

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#5

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#6

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#7

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#8

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#9

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#10

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#11

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#12

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#13

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#14

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#15

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#16

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#17

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#18

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#19

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#20

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#21

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#22

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#23

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#24

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#25

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#26

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#27

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#28

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#29

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

#30

Once Burned, Twice Wise: 30 Women Over 30 Share Their Hardest Life Lessons

Image source: a.badu_

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Burt Shonberg, An Artist Whose Paintings Were In Roger Corman’s Films And Who Participated In 1960s LSD Experiments Has His First Showing In 50 Years At Buckland Museum Of Witchcraft And Magick
3 min read
Nov, 15, 2025
45 Magnum, P.I.s Kicked Out of Tigers Game For Alleged Catcalling
3 min read
Sep, 22, 2017
Hey Pandas, Have You Ever Seen Something Paranormal? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
WTF? 22 Of The Weirdest and Most Unexplainable Pictures Ever
3 min read
Nov, 11, 2025
The 10 Most Annoying Reality TV Show Stars Of All-Time
3 min read
Sep, 14, 2015
Hey Pandas, What Is Something Juicy You Shouldn’t Have Heard While You Were Eavesdropping? (Closed)
3 min read
Nov, 17, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.