30 Before And After Pics Of Women Who Got Hollywood-Like Transformations From This Makeup Artist

Makeup artist Lena Motinova treats all of her clients the same. It doesn’t matter what neighborhood they live in, how “respectable” their job is, or who they’re friends with. Everyone who wants to visit her salon is welcomed to do so.
The same applies to Motinova’s Instagram account. Whether she is transforming someone’s look for an important official dinner or a fun night out, the makeup artist posts before-and-after pics of her clients online, so you know she is proud of her work. Here are some of them.
More info: Instagram
#1
Image source: lenamotinova
#2
Image source: lenamotinova
#3
Image source: lenamotinova
#4
Image source: lenamotinova
#5
Image source: lenamotinova
#6
Image source: lenamotinova
#7
Image source: lenamotinova
#8
Image source: lenamotinova
#9
Image source: lenamotinova
#10
Image source: lenamotinova
#11
Image source: lenamotinova
#12
Image source: lenamotinova
#13
Image source: lenamotinova
#14
Image source: lenamotinova
#15
Image source: lenamotinova
#16
Image source: lenamotinova
#17
Image source: lenamotinova
#18
Image source: lenamotinova
#19
Image source: lenamotinova
#20
Image source: lenamotinova
#21
Image source: lenamotinova
#22
Image source: lenamotinova
#23
Image source: lenamotinova
#24
Image source: lenamotinova
#25
Image source: lenamotinova
#26
Image source: lenamotinova
#27
Image source: lenamotinova
#28
Image source: lenamotinova
#29
Image source: lenamotinova
#30
Image source: lenamotinova
Follow Us