Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

by

Federico Babina describes himself as an architect/multitasking designer. And rightfully so, as he creates various illustration projects shown on his Instagram or website.

However, today, one project in particular has caught our attention, and it’s Wildphabet. Here, the artist reimagined letters as animals they represent. This playful project challenges us to play with our surroundings and always try to find new ways to explore them.

So, without further ado, we invite you to discover the hidden animal kingdom among the well-known alphabet letters.

More info: Instagram | federicobabina.com | youtube.com

#1

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#2

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#3

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#4

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#5

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#6

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#7

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#8

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#9

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#10

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#11

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#12

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#13

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#14

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#15

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#16

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#17

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#18

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#19

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#20

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#21

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#22

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#23

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#24

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#25

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

#26

Alphabet Reimagined By This Artist Into The Animal Kingdom Through Play And Imagination (26 Pics)

Image source: fbabina

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
‘Mr. Mercedes’ Renewed for Season 2 at Audience Network
3 min read
Oct, 16, 2017
19-Year-Old Student Hides Spy Camera In His Clothing To Take Secret Street Photos In The 1890s
3 min read
Nov, 12, 2025
Is the Ray Donovan Cast One of the Best Casts Ever Assembled?
3 min read
Nov, 2, 2022
35 Times This Instagram Account Tastefully Called Out Corporate Greed (New Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
We Have 40 Reasons To Smile Every Morning!
3 min read
Nov, 12, 2025
Trunk-or-Treat Takeover: 22 Car Decorations That’ll Make Your Ride The Star Of The Show
3 min read
Nov, 18, 2025