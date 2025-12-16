27 New ‘Dani & Lulu’ Comics By Mike Swaim

Dani and Lulu is the kind of comic that feels chaotic and heartfelt at the same time. Created by Mike Swaim, the series blends spontaneous, offbeat humor with moments of genuine warmth, often coming together in bursts of last-minute creativity that add to its charm.

While the jokes can be weird and unpredictable, the heart of the comic is friendship. Beneath the chaos and quirks, there’s a strong sense of love, loyalty, and connection that gives Dani and Lulu its emotional core and makes it so relatable.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

