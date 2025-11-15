Artist Illustrates Her Daily Struggles And Life With Her Boyfriend In 30 Comics (New Pics)

Bored Panda readers got the first glimpse of Valérie Minelli’s comics a couple of years ago when she submitted them to our website. Since then, the adorable series called Mrs. Frollein has become tremendously popular—it now has over 490K followers on Instagram!
Minelli continues to illustrate her daily life, including her relationship with her partner and her struggles, but her strips remain fresh and genuine even after all this time.
You might say that’s because Mrs. Frollein is based on Minelli’s actual experiences. Or because she has mastered the art of storytelling. I say both. Continue scrolling and check out her work.
More info: Instagram
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
