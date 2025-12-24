80 Interesting Vintage Recipes That Prove The Dishes Of The Past Were Really Bizarre

We often like to look back on the past with a sense of nostalgia, remembering it as a time when everything felt a little better. People seemed kinder, music more soulful, and food somehow tastier. But was it really all that great?
To find out, we’re stepping several decades back with Wendy, the creator of Vintage Cookbook Gore on Instagram. She shares recipes from her personal collection of vintage cookbooks, some dating as far back as the 1940s. And while a few of them still look surprisingly appealing, plenty of others raise an eyebrow or two.
The photos themselves are undeniably beautiful. Whether the meals would hold up today is another question entirely. Scroll down to see them all, and let us know if there are any you’d be willing to try.
#1 Gift-Wrapped Cake From “Betty Crocker’s Cake And Frosting Mix Cookbook”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#2 Main Dish Noodle Pudding From “Southern Living – The Meats Cookbook”, 1975
Image source: vintagecookbookgore
#3 Sunday Supper Ring From “Southern Living Cookbook Library – The Low Cost Cookbook”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#4 Tuna And Salmon Mold From “Woman’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 10”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#5 𝘛𝘩𝘦 𝘖𝘳𝘢𝘯𝘨-𝘦-𝘵𝘢𝘯𝘨 𝘪𝘴 𝘰𝘯 𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥 (From “Tasty Treasures”, 1972)
Image source: vintagecookbookgore
#6 Chicken Breasts Supreme From “Better Homes And Gardens Meat Cook Book”, 1970
Image source: vintagecookbookgore
#7 Pineapple Upside-Down Cake From “Betty Crocker’s Cake And Frosting Mix Cookbook”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#8 Veal-Roast Confetti, Duchess Brioche From “Good Housekeeping’s Suppertime Cookbook”, 1967
Image source: vintagecookbookgore
#9 Hollandaise Sauce On Asparagus, Raisin Brandy Sauce On Ham From “Sanyo Microwave Cooking”, 1985
Image source: vintagecookbookgore
#10 Hoosier Peanut Bars From “Pillsbury’s Best Butter Cookie Cookbook”, 1960
Image source: vintagecookbookgore
#11 Swedish Meatballs And Brown Beans From “Better Homes And Gardens Meals With A Foreign Flair”, 1963
Image source: vintagecookbookgore
#12 Nippy Cheese Soufflé From “Pyrex Prize Recipes”, 1953
Image source: vintagecookbookgore
#13 Three-Fruit Garland From “Ladies’ Home Journal Cookbook”, 1960
Image source: vintagecookbookgore
#14 Chicken Loaves: Hot With Curry Sauce, Cold And Jellied From “Woman’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 3”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#15 Beef Wellington From “My Way To A Man’s Heart”, 1973
Image source: vintagecookbookgore
#16 Strawberry Cream Puff Cake From “Family Circle Illustrated Library Of Cooking, Vol. 11”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#17 Oven-Barbecued Ribs From “Better Homes And Gardens Make-Ahead Cook Book”, 1971
Image source: vintagecookbookgore
#18 Peppermint Wafers From From “Betty Crocker’s Cake And Frosting Mix Cookbook”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#19 A Whale Of A Melon From “How To Garnish”, 1994
Image source: vintagecookbookgore
#20 Flower Tarts From “Good Housekeeping’s Ten P.m. Cook Book”, 1958
Image source: vintagecookbookgore
#21 “Choo Choo” Birthday Train From From “Betty Crocker’s Cake And Frosting Mix Cookbook”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#22 Vermont Turkey Festooned With Sausages From “Ladies’ Home Journal Cookbook”, 1960
Image source: vintagecookbookgore
#23 Savory Peas From “Birds Eye Cook Book”, 1941
Image source: vintagecookbookgore
#24 Onion Tart From “My Way To A Man’s Heart”, 1973
Image source: vintagecookbookgore
#25 Spicy Shrimp Luncheon Mold And Quick-Bread Cheese Loaf From “Hunt’s Complete Tomato Sauce Cookbook”, 1976
Image source: vintagecookbookgore
#26 Chocolate Sodas From “Betty Crocker’s Family Dinners In A Hurry”, 1970
Image source: vintagecookbookgore
#27 Sole Newburg From “Sensible Eating Can Be Delicious”, 1976
Image source: vintagecookbookgore
#28 Crummy From “Tasty Treasures”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#29 Autumn Chrysanthemum Cake From From “Betty Crocker’s Cake And Frosting Mix Cookbook”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#30 Creamed Ham, Eggs, And Mushrooms In A Chafing Dish From “Woman’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 3”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#31 Fudgy Caramel Apples From From “Betty Crocker’s Cake And Frosting Mix Cookbook”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#32 Squash And Apple Bake From “The Betty Crocker Recipe Card Library”, 1971
Image source: vintagecookbookgore
#33 Prune-Pineapple Dessert, California Prunes In Claret, And Prune Whip From “Women’s Day Encyclopedia Of Cooking Vol. 9”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#34 Macaroon Custard Tarts From “Family Circle Illustrated Library Of Cooking, Vol. 11”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#35 Strawberry Preserves From “Calorie Saving Recipes For Foods Sweetened Without Sugar”, 1951
Image source: vintagecookbookgore
#36 Mocha Cheesecake Saronno From “Cook With Love”, 1979
Image source: vintagecookbookgore
#37 Eggplant Parmigiana From “Family Circle Illustrated Library Of Cooking, Vol. 3”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#38 Upside-Down Ham-Yam Loaf From “Southern Living Cookbook Library – The Low Cost Cookbook”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#39 Stuffed Apples From “The Garden Club Holiday Cookbook”, 1971
Image source: vintagecookbookgore
#40 Roasted Turkey With Individual Cranberry Molds From “Southern Living Cookbook Library – The Poultry Cookbook”, 1971
Image source: vintagecookbookgore
#41 Pickles From “Family Circle Illustrated Library Of Cooking, Vol. 10”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#42 Bittersweet Chocolate Frosting For A White Layer Cake From “Woman’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 3”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#43 Five-Fruit Sherbet, Rainbow Sherbet Parfait, Guava Sherbet From “Woman’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 10”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#44 Deep-Dish Cherry Pie With Shortcake Crust From “Woman’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 3”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#45 Quiche Lorraine With Swiss Cheese From “Woman’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 10”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#46 Coconut Cream Pie From “A Picture Treasury Of Good Cooking”, 1953
Image source: vintagecookbookgore
#47 Skinke Med Madeira, FLødebudding Med Frugtsauce, Rødkaal From “Women’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 4”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#48 From “New Ways With Ice Cream”, 1949
Image source: vintagecookbookgore
#49 Stuffed Baked Bass From “Women’s Day Encyclopedia Of Cookery, Vol. 1”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#50 Cake And Ice Cream Pie From From “Betty Crocker’s Cake And Frosting Mix Cookbook”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#51 Ham-Asparagus Shortcake, Baked Chicken Puff, Party-Going Pork Chops From “Cooking With Condensed Soups”, 1950s
Image source: vintagecookbookgore
#52 Tomatoes And Blue-Cheese Dip From “Better Homes And Gardens Barbecue Book”, 1956
Image source: vintagecookbookgore
#53 Dried Fruit Medley From “The Sandwich Cookbook”, 1980
Image source: vintagecookbookgore
#54 Blueberry Cream Pie From “Family Circle Illustrated Library Of Cooking, Vol. 11”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#55 From “Southern Living – The Meats Cookbook”, 1975
Image source: vintagecookbookgore
#56 Bologna Barbecue From “Good Housekeeping’s Cooking For Company”, 1971
Image source: vintagecookbookgore
#57 Alsatian Choucroute Garnie From “Southern Living – The Meats Cookbook”, 1975
Image source: vintagecookbookgore
#58 Ginger Pear Pie From “American Woman All-Time Favorites Cookbook”, 1978
Image source: vintagecookbookgore
#59 Irish Stew From “Sanyo Microwave Cooking”, 1985
Image source: vintagecookbookgore
#60 Cherry Tarts From “Woman’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 3”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#61 Ice Cream Squares From From “Betty Crocker’s Cake And Frosting Mix Cookbook”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#62 Planked T-Bone Steak From “Southern Living – The Meats Cookbook”, 1975
Image source: vintagecookbookgore
#63 Raspberry Snow Pie From “Family Circle Illustrated Library Of Cooking, Vol. 11”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#64 Maple-Syrup Cake From “Woman’s Day Encyclopedia Of Cookery, Vol. 7”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#65 Frozen Peaches From “Calorie Saving Recipes For Foods Sweetened Without Sugar”, 1951
Image source: vintagecookbookgore
#66 Dried Fruit Compote, Dried Apple Cake From “Women’s Day Encyclopedia Of Cookery Vol. 4”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#67 Oven Porcupines From “The Betty Crocker Recipe Card Library”, 1971
Image source: vintagecookbookgore
#68 Hansel And Gretel’s House, Sailboat Cake, Camelot Knight’s Cake, And Doll Cake From From “Betty Crocker’s Cake And Frosting Mix Cookbook”, 1966
Image source: vintagecookbookgore
#69 Autumn Soup From “The Betty Crocker Recipe Card Library”, 1971
Image source: vintagecookbookgore
#70 A New Twist From “How To Garnish”, 1994
Image source: vintagecookbookgore
#71 Sweet-Sour Pork From “Better Homes And Gardens Meals With A Foreign Flair”, 1963
Image source: vintagecookbookgore
#72 𝙏𝙧𝙮 𝙖 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙨𝙝 𝙨𝙢ø𝙧𝙧𝙚𝙗𝙧ø𝙙 From “The General Foods Kitchen Cookbook”, 1959
Image source: vintagecookbookgore
#73 Fig Chewies From “Pillsbury’s Best Butter Cookie Cookbook”, 1960
Image source: vintagecookbookgore
#74 Beef And Okra Soup From “Ladies’ Home Journal Cookbook”, 1960
Image source: vintagecookbookgore
#75 Apple Candy Pie From “Family Circle Illustrated Library Of Cooking, Vol. 11”, 1972
Image source: vintagecookbookgore
#76 Chocolate Thumbprints From “Ideals Cookie Cookbook”, 1977
Image source: vintagecookbookgore
#77 A Touch Of Color From “How To Garnish”, 1994
Image source: vintagecookbookgore
#78 Liver With Piquant Sauce, Creamed Peas And Potatoes, Pineapple-Tomato Vinaigrette From “Betty Crocker’s Family Dinners In A Hurry”, 1970
Image source: vintagecookbookgore
#79 Apricot Cheesecake From “The Dessert Lovers’ Handbook”, 1973
Image source: vintagecookbookgore
#80 From “Southern Living – The Meats Cookbook”, 1975
Image source: vintagecookbookgore
Follow Us