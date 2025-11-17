This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

by

Brock Elbank is a London-based photographer known for his stunning portraits that celebrate individuality and diversity. His work features unique individuals with striking features, including freckles, beards, and scars. Through his lens, Elbank showcases the beauty of people who often fall outside of traditional beauty standards.

In a previous Bored Panda post about Brock, we included a part of the project he had been working on since 2015. It was focused on capturing the beauty of freckled individuals. Elbank was surprised to hear stories from some of his subjects who had been bullied or rejected because of their appearance, yet they now proudly showcased their freckles for the world to see. Through this project, Elbank sought to present these individuals in a positive light and raise awareness about the beauty of diversity.

More info: Instagram

#1

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#2

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#3

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#4

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#5

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#6

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#7

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#8

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#9

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#10

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#11

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#12

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#13

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#14

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#15

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#16

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#17

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#18

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#19

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#20

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#21

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#22

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#23

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#24

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#25

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#26

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#27

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#28

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#29

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#30

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#31

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#32

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#33

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#34

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#35

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#36

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#37

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#38

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#39

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

#40

This Photographer Brings Awareness To Diversity Through Portrait Photography (40 New Pics)

Image source: mrelbank

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“Never Leave Anything On A Chair That You Wouldn’t Want To Sit On”: 35 Good-to-know Rules To Ease Your Life, As Told By The Panda Community
3 min read
Nov, 16, 2025
Nine Famous Celebrity Cameos in Parks and Recreation
3 min read
Oct, 13, 2022
Clash Of The Titans
3 min read
Nov, 12, 2025
I Am Bored Macro Photographer
3 min read
Nov, 12, 2025
Hey Pandas, What Is The Nicest Thing You Have Ever Done? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
10 Things You Didn’t Know about The Titan Games
3 min read
Jan, 21, 2019
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.