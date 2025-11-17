50 Of The Most Hilarious “Unexplainable Cat Images” To Bring Some Chaos To Your Day

by

Cats are famous for having some pretty peculiar behavior. They seem to be able to defy gravity when it comes to climbing up trees or finding a way on top of doors, and they can somehow sleep in contorted positions that look anything but comfortable. So it’s not surprising that cats get caught on camera doing silly things often, and no one knows that better than the followers of Unexplainable Cat Images.

From hilarious kitty memes to adorable pics of feline menaces, you’ll find some of the most purrfect photos from this Facebook page down below, as well as conversations we were lucky enough to have with cat expert Alexandra Taylor, RVN from International Cat Care, and Cathrine Garnell of the Bionic Basil and The B Team blog!

#1

Image source: Unexplainable Cat Images

#2

Image source: Unexplainable Cat Images

#3

Image source: Unexplainable Cat Images

#4

Image source: Unexplainable Cat Images

#5

Image source: Unexplainable Cat Images

#6

Image source: Unexplainable Cat Images

#7

Image source: Unexplainable Cat Images

#8

Image source: Unexplainable Cat Images

#9

Image source: Unexplainable Cat Images

#10

Image source: Unexplainable Cat Images

#11

Image source: Unexplainable Cat Images

#12

Image source: Unexplainable Cat Images

#13

Image source: Unexplainable Cat Images

#14

Image source: Unexplainable Cat Images

#15

Image source: Unexplainable Cat Images

#16

Image source: Unexplainable Cat Images

#17

Image source: Unexplainable Cat Images

#18

Image source: Unexplainable Cat Images

#19

Image source: prfctratcarcass

#20

Image source: Unexplainable Cat Images

#21

Image source: Unexplainable Cat Images

#22

Image source: Unexplainable Cat Images

#23

Image source: Unexplainable Cat Images

#24

Image source: Unexplainable Cat Images

#25

Image source: Unexplainable Cat Images

#26

Image source: Unexplainable Cat Images

#27

Image source: Unexplainable Cat Images

#28

Image source: Unexplainable Cat Images

#29

Image source: Unexplainable Cat Images

#30

Image source: Unexplainable Cat Images

#31

Image source: Unexplainable Cat Images

#32

Image source: Unexplainable Cat Images

#33

Image source: Unexplainable Cat Images

#34

Image source: Unexplainable Cat Images

#35

Image source: Unexplainable Cat Images

#36

Image source: Unexplainable Cat Images

#37

Image source: Unexplainable Cat Images

#38

Image source: Unexplainable Cat Images

#39

Image source: Unexplainable Cat Images

#40

Image source: Unexplainable Cat Images

#41

Image source: Unexplainable Cat Images

#42

Image source: Unexplainable Cat Images

#43

Image source: Unexplainable Cat Images

#44

Image source: Unexplainable Cat Images

#45

Image source: Unexplainable Cat Images

#46

Image source: Unexplainable Cat Images

#47

Image source: Unexplainable Cat Images

#48

Image source: Unexplainable Cat Images

#49

Image source: Unexplainable Cat Images

#50

Image source: Unexplainable Cat Images

Patrick Penrose
