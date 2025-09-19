This Artist Creates Incredible Sculptures Out Of Stuff That’s Been Thrown Away (30 Pics)

Stephanie Lynn Daigle, known by her artistic moniker Sugarfox, transforms discarded everyday objects into breathtaking sculptures. Based in Southington, Connecticut, Stephanie has crafted countless intricate animal pieces from items that might otherwise end up in a landfill, from mismatched flatware to tangled cords, demonstrating that creativity can flourish from the most unexpected materials.
Her work not only captivates with its detail and lifelike quality but also carries a deeper message about sustainability and conscious consumption. By turning “trash” into art, Stephanie invites viewers to reconsider the value of what we discard, showing that beauty and purpose can emerge from the things we often overlook.
More info: Instagram | sugarfox.net | Facebook | x.com | tiktok.com
