Paper Artist Tania Lissova Is Winning Hearts With Her Tiny Hand-cut Paper Plants (30 Pics)

Paper is one of the simplest things that anyone can use to create art. Just consider origami or paper-mache—techniques like folding square sheets of paper or slapping wet paper onto a mold can lead to some of the most incredible results.

But there are, of course, other ways of manipulating paper to create incredible pieces of art. Take Tania Lissova, for instance, who “grows” tiny hand-crafted paper flower bouquets that look as realistic as actual flowers.

Tania Lissova, with whom Bored Panda got in touch, is a 25-year-old paper artist from Tyumen, Russia who makes a variety of extremely intricate nature-themed crafts, including postcards, posters, envelopes, stickers, and framed pictures. One of her more eye-catching projects is to create miniature flower bouquets made completely from paper.

Bored Panda invites you to take a look at some of the floral designs Tania has created thus far by scrolling through the list below. While you’re at it, why not vote and comment on the ones you like the most! And if these aren’t enough, Tania has a whole Instagram page dedicated to her art, so be sure to check it out.

#1

Image source: Tania Lissova

#2

Image source: Tania Lissova

#3

Image source: Tania Lissova

#4

Image source: Tania Lissova

#5

Image source: Tania Lissova

#6

Image source: Tania Lissova

#7

Image source: Tania Lissova

#8

Image source: Tania Lissova

#9

Image source: Tania Lissova

#10

Image source: Tania Lissova

#11

Image source: Tania Lissova

#12

Image source: Tania Lissova

#13

Image source: Tania Lissova

#14

Image source: Tania Lissova

#15

Image source: Tania Lissova

#16

Image source: Tania Lissova

#17

Image source: Tania Lissova

#18

Image source: Tania Lissova

#19

Image source: Tania Lissova

#20

Image source: Tania Lissova

#21

Image source: Tania Lissova

#22

Image source: Tania Lissova

#23

Image source: Tania Lissova

#24

Image source: Tania Lissova

#25

Image source: Tania Lissova

#26

Image source: Tania Lissova

#27

Image source: Tania Lissova

#28

Image source: Tania Lissova

#29

Image source: Tania Lissova

#30

Image source: Tania Lissova

