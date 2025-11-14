Paper Artist Tania Lissova Is Winning Hearts With Her Tiny Hand-cut Paper Plants (30 Pics)

Paper is one of the simplest things that anyone can use to create art. Just consider origami or paper-mache—techniques like folding square sheets of paper or slapping wet paper onto a mold can lead to some of the most incredible results.
But there are, of course, other ways of manipulating paper to create incredible pieces of art. Take Tania Lissova, for instance, who “grows” tiny hand-crafted paper flower bouquets that look as realistic as actual flowers.
Tania Lissova, with whom Bored Panda got in touch, is a 25-year-old paper artist from Tyumen, Russia who makes a variety of extremely intricate nature-themed crafts, including postcards, posters, envelopes, stickers, and framed pictures. One of her more eye-catching projects is to create miniature flower bouquets made completely from paper.
Tania has a whole Instagram page dedicated to her art.
