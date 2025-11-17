30 Thought-Provoking Illustrations By Steffen Kraft Serving As A Mirror Of Our Society (New Pics)

Art serves as a mirror of our society, constantly adapting to capture and reflect its developments, progress, or regress. Throughout history, art has been a powerful tool for artists to depict the world around them, expressing their interpretations of the society in which they live.

Steffen Kraft, also known as “Iconeo”, is a German artist and activist who uses his skills as a graphic designer to reflect on important social issues through his illustrations. His artworks often address topics such as environmental conservation, social justice, and human rights. Through his creative and thought-provoking pieces, Steffen aims to raise awareness, spark conversations, and inspire positive change in society.

More info: Instagram | iconeo.de | Facebook | twitter.com | tiktok.com | youtube.com

#1

Image source: iconeo

#2

Image source: iconeo

#3

Image source: iconeo

#4

Image source: iconeo

#5

Image source: iconeo

#6

Image source: iconeo

#7

Image source: iconeo

#8

Image source: iconeo

#9

Image source: iconeo

#10

Image source: iconeo

#11

Image source: iconeo

#12

Image source: iconeo

#13

Image source: iconeo

#14

Image source: iconeo

#15

Image source: iconeo

#16

Image source: iconeo

#17

Image source: iconeo

#18

Image source: iconeo

#19

Image source: iconeo

#20

Image source: iconeo

#21

Image source: iconeo

#22

Image source: iconeo

#23

Image source: iconeo

#24

Image source: iconeo

#25

Image source: iconeo

#26

Image source: iconeo

#27

Image source: iconeo

#28

Image source: iconeo

#29

Image source: iconeo

#30

Image source: iconeo

Patrick Penrose
Patrick Penrose
