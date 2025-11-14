What Fruits And Vegetables Would Do If They Were Alive (30 Pics By Alex Solis)

In the parallel universe of “The Freshest Foods,” fruits and vegetables are brought to life and turned into charismatic characters whose daily routines and struggles are not much different from what we, humans, deal with. The creative mastermind behind these humorous digital drawings is illustrator/3D sculptor/b-boy Alex Solis, who is famous for his out-of-the-box ideas. These quirky illustrations might not save fruits and veggies from being eaten, but entertainment and a good laugh are guaranteed.

Bored Panda reached out to Alex Solis to talk about the passion that he turned into a career. 

More info: Instagram | Facebook | oddworx.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

