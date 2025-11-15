30 Magical Pics That Show The Human And Animal Bond, Captured By A Russian Photographer

These pictures are what dreams and fairytales are made of—Russian photographer Katerina Plotnikova creates beautiful portraits that balance between the real and surreal. While she nails lighting, composition, and other important aspects of the craft, arguably the most impressive feature of Plotnikova’s work is her feature of animals that we aren’t used to seeing in fine-art photography. Like a bear. Or a moose.

While seemingly dangerous, these ideas were made possible with the help of professional animal trainers.

And even if Plotnikova includes a more “conventional” animal, every pixel of her photos radiates such rich mysticism, her work is absolutely enchanting

More info: Instagram | Facebook Vkontakte | 500px

#1

Image source: Katerina Plotnikova

#2

Image source: Katerina Plotnikova

#3

Image source: Katerina Plotnikova

#4

Image source: Katerina Plotnikova

#5

Image source: Katerina Plotnikova

#6

Image source: Katerina Plotnikova

#7

Image source: Katerina Plotnikova

#8

Image source: Katerina Plotnikova

#9

Image source: Katerina Plotnikova

#10

Image source: Katerina Plotnikova

#11

Image source: Katerina Plotnikova

#12

Image source: Katerina Plotnikova

#13

Image source: Katerina Plotnikova

#14

Image source: Katerina Plotnikova

#15

Image source: Katerina Plotnikova

#16

Image source: Katerina Plotnikova

#17

Image source: Katerina Plotnikova

#18

Image source: Katerina Plotnikova

#19

Image source: Katerina Plotnikova

#20

Image source: Katerina Plotnikova

#21

Image source: Katerina Plotnikova

#22

Image source: Katerina Plotnikova

#23

Image source: Katerina Plotnikova

#24

Image source: Katerina Plotnikova

#25

Image source: Katerina Plotnikova

#26

Image source: Katerina Plotnikova

#27

Image source: Katerina Plotnikova

#28

Image source: Katerina Plotnikova

#29

Image source: Katerina Plotnikova

#30

Image source: Katerina Plotnikova

