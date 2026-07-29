31 Serendipitous Moments Captured In Everyday Life By This Street Photographer (New Pics)

Street photography is built on observation. Rather than staging scenes, photographers rely on timing, perspective, and chance to reveal moments that might otherwise go unnoticed. The most memorable images often emerge from ordinary streets, where light, movement, and coincidence briefly come together in unexpected ways.
Sweden-based photographer Dimitris Makrygiannakis has developed a distinctive eye for those fleeting moments. While street photography remains at the heart of his work, his images also explore architecture, animals, reflections, and everyday urban life, uncovering surprising visual connections and subtle humor in familiar surroundings.
In this collection, you’ll find everything from perfectly timed optical illusions and amusing coincidences to striking compositions that transform everyday scenes into something extraordinary.
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Image source: dimitrismakrygiannakis
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Image source: dimitrismakrygiannakis
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Image source: dimitrismakrygiannakis
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Image source: dimitrismakrygiannakis
#5
Image source: dimitrismakrygiannakis
#6
Image source: dimitrismakrygiannakis
#7
Image source: dimitrismakrygiannakis
#8
Image source: dimitrismakrygiannakis
#9
Image source: dimitrismakrygiannakis
#10
Image source: dimitrismakrygiannakis
#11
Image source: dimitrismakrygiannakis
#12
Image source: dimitrismakrygiannakis
#13
Image source: dimitrismakrygiannakis
#14
Image source: dimitrismakrygiannakis
#15
Image source: dimitrismakrygiannakis
#16
Image source: dimitrismakrygiannakis
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Image source: dimitrismakrygiannakis
#18
Image source: dimitrismakrygiannakis
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Image source: dimitrismakrygiannakis
#20
Image source: dimitrismakrygiannakis
#21
Image source: dimitrismakrygiannakis
#22
Image source: dimitrismakrygiannakis
#23
Image source: dimitrismakrygiannakis
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Image source: dimitrismakrygiannakis
#25
Image source: dimitrismakrygiannakis
#26
Image source: dimitrismakrygiannakis
#27
Image source: dimitrismakrygiannakis
#28
Image source: dimitrismakrygiannakis
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Image source: dimitrismakrygiannakis
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Image source: dimitrismakrygiannakis
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Image source: dimitrismakrygiannakis
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