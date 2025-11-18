Fun Accidental Moments Captured By This Street Photographer (50 New Pics)

There is something beautifully enchanting about the simplicity of everyday life, though not everyone notices it. Street photographers like Dimitris Makrygiannakis bring these seemingly mundane yet intriguing moments to our attention through their work, and we just can’t get enough.
Previously, Dimitris explained how his venture into the world of photography started: “In 2010, I joined Flickr, and a series of accidental events introduced me to artistic photography, especially street photography. This was the start of my journey.”
Nowadays, the photographer takes photos of anything he finds “to have artistic value, including family, friends, and objects.” Dimitris added: “I still enjoy capturing moments on the streets. Remembering my life through the art of photography is what keeps me going.”
More info: Instagram | Facebook | ngravity.photography | flickr.com
#1
Image source: dimitrismakrygiannakis
#2
Image source: dimitrismakrygiannakis
#3
Image source: dimitrismakrygiannakis
#4
Image source: dimitrismakrygiannakis
#5
Image source: dimitrismakrygiannakis
#6
Image source: dimitrismakrygiannakis
#7
Image source: dimitrismakrygiannakis
#8
Image source: dimitrismakrygiannakis
#9
Image source: dimitrismakrygiannakis
#10
Image source: dimitrismakrygiannakis
#11
Image source: dimitrismakrygiannakis
#12
Image source: dimitrismakrygiannakis
#13
Image source: dimitrismakrygiannakis
#14
Image source: dimitrismakrygiannakis
#15
Image source: dimitrismakrygiannakis
#16
Image source: dimitrismakrygiannakis
#17
Image source: dimitrismakrygiannakis
#18
Image source: dimitrismakrygiannakis
#19
Image source: dimitrismakrygiannakis
#20
Image source: dimitrismakrygiannakis
#21
Image source: dimitrismakrygiannakis
#22
Image source: dimitrismakrygiannakis
#23
Image source: dimitrismakrygiannakis
#24
Image source: dimitrismakrygiannakis
#25
Image source: dimitrismakrygiannakis
#26
Image source: dimitrismakrygiannakis
#27
Image source: dimitrismakrygiannakis
#28
Image source: dimitrismakrygiannakis
#29
Image source: dimitrismakrygiannakis
#30
Image source: dimitrismakrygiannakis
#31
Image source: dimitrismakrygiannakis
#32
Image source: dimitrismakrygiannakis
#33
Image source: dimitrismakrygiannakis
#34
Image source: dimitrismakrygiannakis
#35
Image source: dimitrismakrygiannakis
#36
Image source: dimitrismakrygiannakis
#37
Image source: dimitrismakrygiannakis
#38
Image source: dimitrismakrygiannakis
#39
Image source: dimitrismakrygiannakis
#40
Image source: dimitrismakrygiannakis
#41
Image source: dimitrismakrygiannakis
#42
Image source: dimitrismakrygiannakis
#43
Image source: dimitrismakrygiannakis
#44
Image source: dimitrismakrygiannakis
#45
Image source: dimitrismakrygiannakis
#46
Image source: dimitrismakrygiannakis
#47
Image source: dimitrismakrygiannakis
#48
Image source: dimitrismakrygiannakis
#49
Image source: dimitrismakrygiannakis
#50
Image source: dimitrismakrygiannakis
