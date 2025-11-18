Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

by

Mikko Lagerstedt, a self-taught photographer from Kareva, Finland, describes his work as “Capturing the emotion of places through photography.” 

No matter if during the night, evening, or broad daylight, whether it’s a snowy landscape, a beautiful aurora, or a foggy forest, Mikko just has the eye and talent to perfectly capture the beauty of nature in all its glory. The photos have a magical feeling leaving us curious to see these places in real life. But before you go and look for them, let’s appreciate Mikko’s creative photography work.

More info: Instagram | mikkolagerstedt.com | Facebook

#1

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#2

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#3

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#4

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#5

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#6

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#7

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#8

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#9

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#10

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#11

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#12

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#13

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#14

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#15

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#16

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#17

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#18

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#19

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#20

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#21

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#22

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#23

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#24

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#25

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#26

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#27

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#28

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#29

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#30

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#31

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#32

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#33

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#34

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#35

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#36

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#37

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#38

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#39

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#40

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#41

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#42

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

#43

Photographer Continues To Capture Beautiful, Almost Magical Landscapes (43 New Pics)

Image source: mikkolagerstedt

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
50 Adorable Pics That Might Convince You That You Need A Pet Rat (New Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
Lindsay Lohan is the New Spokesperson for Lawyer.com?
3 min read
Mar, 24, 2018
Hey Pandas, Could You Create A Funny Imaginary Petition? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Woman Catches Babysitter Right After She Took A Shower At Their House, Blows Up At Her
3 min read
Nov, 16, 2025
Woman Is Puzzled After Friend Doesn’t Buy Her A Ticket With No Warning After Doing It For 17 Years
3 min read
Nov, 18, 2025
My 11 Illustrations Can Make You Full Of Imagination About Life
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.