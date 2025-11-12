94 Rare Pics Of Celebrities Back In The Days Captured By One Lucky Teen Photographer

Brad Elterman is a professional photographer from California, who started his incredible career at the age of 16 when his first image was published. It was a photo of Bob Dylan in concert in 1974 and it was his ticket to the backstage of the rock ‘n’ roll world.

The artist focused on candid moments of celebrities. “I wasn’t a traditional rock ‘n’ roll photographer because I didn’t give a shit about taking a photograph of someone holding a guitar,” he told vice. That’s what all the other photographers at the time were doing, and I wasn’t interested in those generic concert pictures. I photographed backstage—those were the really exciting pictures that told a story; those were the images that the magazines were craving.”

Now, 40 years later, Brad Elterman is still an incredibly popular photographer whose style has not changed much. “It hasn’t changed at all. Most of the editors today tell me not to change anything and shoot it just like I was back there in 1977 with Joan Jett.”

More info: Instagram (h/t)

#1 David Bowie, 1975

#2 Freddy Mercury

#3 Chuck Berry And Michael Jackson, 1979

#4 Olivia Newton John And John Travolta, 1978

#5 Alice Cooper & Vincent Price, 1978

#6 Joan Jett, 1977

#7 Michael And Liza, 1980

#8 John Travolta & Olivia Newton-John, 1978

#9 The Ramones, 1978

#10 Joan Jett And Jackie Fox, 1977

#11 Gene Simmons And Brooke Shields, 1978

#12 Joan Jett, 1977

#13 Madonna, 1982

#14 Michael Jackson, 1978

#15 Debbie Harry, 1977

#16 Sid Vicious, 1978

#17 Duran, 1982

#18 John Travolta, 1978

#19 Muhammad Ali

#20 Ringo, John Lennon And Yoko, 1976

#21 Frank Sinatra, 1980

#22 Iggy “No Photos” Pop, 1980

#23 Abba

#24 Joan Jett, 1977

#25 Joan Jett, 1977

#26 Robert Plant, 1978

#27 Paul Mccartney

#28 Brooke Shields

#29 Peter Frampton, 1978

#30 Joan Jett, 1977

#31 Debbie Harry

#32 Matt Dillon, 1980

#33 Adam Ant, 1978

#34 Tom, Todd & Bebe, 1978

#35 The Ramones, 1978

#36 Michael With Tatum, 1982

#37 Paul Stanley From Kiss, 1978

#38 John Taylor, 1981

#39 Bob Dylan, 1976

#40 Cherie Currie And Secret Twin Sister, 1978

#41 Leif Garrett, 1980

#42 Bob Dylan, 1976

#43 Cherie Currie Of The Runaways, 1977

#44 Christiane F. 1978

#45 Carly Simon And Husband James Taylor

#46 David Byrne Of The Talking Heads Ucla, 1976

#47 Runaways, 1978

#48 Michael Jackson

#49 Joan Jett, 1977

#50 Steve Jones, 1978

#51 Anna Nicole Smith

#52 Lita For Of The Runaways, 1978

#53 Debbie Harry, 1978

#54 Ryan & Farrah, 1980

#55 Joan Jett, 1977

#56 The Runaways, 1979

#57 Joey Ramone, 1979

#58 Valley Chicks, 1977

#59 Bob Dylan, 1974

#60 Cherrie Currie, 1977

#61 Mark Mothersbaugh, 1980

#62 Rod Stewart, 1976

#63 Cherie Currie, 1977

#64 Joan Jett, 1977

#65 Nina Hagen

#66 Cherie And Her Twin, 1977

#67 Mark Mothersbaugh, 1980

#68 Runaways, 1976

#69 Duran, 1982

#70 Kim Fowley

#71 Steve Jones From Sex Pistols

#72 Cherie Currie Of The Runaways, 1977

#73 Norman Vane, 1980

#74 The Industrialists, 1977

#75 Christiane F., 1978

#76 Steve Jones, 1980

#77 Leif Garrett

#78 Bob Dylan 1976

#79 The Playboy Mansion

#80 Burt, 1977

#81 Kim Fowley, 1977

#82 Bob Dylan, 1976

#83 Ian Hunter, 1977

#84 Kim Fowley, 1977

#85 Cherie Currie Of The Runaways, 1977

#86 Christiane F. 1978

#87 Ron Gallela, 1976

#88 Dog Den, 1977

#89 Bebe Buell And Stiv Bators, 1978

#90 The Farmers Market, 1975

#91 Rodney And Backstage Pass, 1977

#92 Jerry Schneider, 1980

#93 Norman Vane, 1980

#94 Phil Spector, 1976

