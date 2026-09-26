43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

by

Three years after we first featured her work on Bored Panda, the Australian artist behind See Me Doodle, Peta Manning continues to turn everyday observations into clever single-panel cartoons. Her humor can come from almost anywhere: relationships, technology, work, animals, anxiety, history, or simply taking a familiar expression and interpreting it in the most unexpected way.

Her work also features plenty of wordplay. Familiar phrases, social habits, and everyday frustrations become visual gags, while animals and historical or fictional scenarios are often given distinctly modern problems. The result is humor that may seem simple at first glance but often rewards taking a second look. Manning’s path to cartooning also has a deeply personal side. As she previously told Bored Panda, after studying Film & TV and working in television, she developed ME/CFS (myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome), which severely limited her activities for years. During that period, she began recording cartoon ideas whenever inspiration appeared. Drawing eventually became an important creative outlet, and those ideas developed into the distinctive cartoons she creates today.

Scroll down to enjoy more of her playful observations on the strange, absurd, and unexpectedly funny side of everyday life.

More info: Instagram | Facebook | redbubble.com | seemedoodle.com

#1

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

#2

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#3

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#4

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#5

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#6

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#7

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#8

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#9

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#10

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#11

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#12

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#13

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#14

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#15

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#16

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#17

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#18

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#19

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#20

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#21

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#22

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#23

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#24

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#25

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#26

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#27

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#28

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#29

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#30

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#31

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#32

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#33

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#34

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#35

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#36

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#37

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#38

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#39

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#40

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#41

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#42

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

#43

43 New Single-Panel Comics By Peta Manning That Find Humor In Life’s Absurdities

Image source: seemedoodle

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The Best 50 Comics That Prove Dark Humor Is The Best Kind Of Humor By Ryan Hudson
3 min read
May, 14, 2026
Man Judges Bloody Pads, Not Realizing They Are Due To Giving Birth, Wife Tells Him To Wipe Better
3 min read
Nov, 17, 2025
47 Unexpected Versions Of The Mona Lisa Reimagined By Digital Artists
3 min read
Nov, 14, 2025
Daily Guess The Famous Person Game #093 (Jun 19, 2026)
3 min read
Jun, 22, 2026
NYT Pips Hints, Answers For 11-April-2026
3 min read
Apr, 11, 2026
I Work In The Recruitment Industry, So I Imagined The Resumes Of Game Of Thrones Characters (10 Pics)
3 min read
Nov, 13, 2025