This Artist Creates Captivating Tattoos Using A Single Line (35 Pics)

Mo Ganji is a talented artist based in Berlin, Germany, who has captivated audiences worldwide with his masterful one-line tattoos. His designs have earned him a massive following of 397 thousand devoted fans on Instagram, and the number continues to grow!

Mo’s skill knows no bounds, and he continues to push the boundaries of his craft with each new creation. A scorpion? A fox? Or maybe an entire family of elephants? Don’t limit yourself, as it seems that there’s nothing this artist couldn’t put in a single line! 

More info: Instagram | moganji.com | Facebook

#1

Image source: moganji

#2

Image source: moganji

#3

Image source: moganji

#4

Image source: moganji

#5

Image source: moganji

#6

Image source: moganji

#7

Image source: moganji

#8

Image source: moganji

#9

Image source: moganji

#10

Image source: moganji

#11

Image source: moganji

#12

Image source: moganji

#13

Image source: moganji

#14

Image source: moganji

#15

Image source: moganji

#16

Image source: moganji

#17

Image source: moganji

#18

Image source: moganji

#19

Image source: moganji

#20

Image source: moganji

#21

Image source: moganji

#22

Image source: moganji

#23

Image source: moganji

#24

Image source: moganji

#25

Image source: moganji

#26

Image source: moganji

#27

Image source: moganji

#28

Image source: moganji

#29

Image source: moganji

#30

Image source: moganji

#31

Image source: moganji

#32

Image source: moganji

#33

Image source: moganji

#34

Image source: moganji

#35

Image source: moganji

