Dan Piraro’s 40 Silly And Funny Single-Panel Comics With Unexpectedly Absurd Situations (New Pics)

If you’ve ever leafed through a newspaper, you’re likely familiar with Dan Piraro’s eccentric comics, ‘Bizarro.’ These one-panel cartoons are served up consistently every day of the year, without breaks. They’ve made their way into over 300 newspapers worldwide, becoming a staple in a lot of people’s childhoods and etching their distinctive style into our minds. For many, they even evoke a warm wave of nostalgia.

Fun fact. Did you know that Dan was once the host of Fox TV’s show, Utopia? Despite all of the time that passed, this dedicated man, now living in Mexico with his partner Christy, continues to produce the comics he is so passionate about! He also frequently shares his work on social media and a number of Dan’s works have previously been featured on Bored Panda too (parts 1, 2, 3, 4, 5, 6).

More info: Instagram | bizarro.com

#1

Image source: danpiraro

#2

Image source: danpiraro

#3

Image source: danpiraro

#4

Image source: danpiraro

#5

Image source: danpiraro

#6

Image source: danpiraro

#7

Image source: danpiraro

#8

Image source: danpiraro

#9

Image source: danpiraro

#10

Image source: danpiraro

#11

Image source: danpiraro

#12

Image source: danpiraro

#13

Image source: danpiraro

#14

Image source: danpiraro

#15

Image source: danpiraro

#16

Image source: danpiraro

#17

Image source: danpiraro

#18

Image source: danpiraro

#19

Image source: danpiraro

#20

Image source: danpiraro

#21

Image source: danpiraro

#22

Image source: danpiraro

#23

Image source: danpiraro

#24

Image source: danpiraro

#25

Image source: danpiraro

#26

Image source: danpiraro

#27

Image source: danpiraro

#28

Image source: danpiraro

#29

Image source: danpiraro

#30

Image source: danpiraro

#31

Image source: danpiraro

#32

Image source: danpiraro

#33

Image source: danpiraro

#34

Image source: danpiraro

#35

Image source: danpiraro

#36

Image source: danpiraro

#37

Image source: danpiraro

#38

Image source: danpiraro

#39

Image source: danpiraro

#40

Image source: danpiraro

