43 New One-Panel Comics Filled With Humor And Silly Situations By ‘Laughing Hippo Studio’

The weekend is almost here, but in the meantime, while we wait for it, we have some great entertainment for you! ‘The Laughing Hippo Studio’ never disappoints when it comes to delivering humor and moments of laughter, so we thought you might enjoy this selection of the newest cartoons by Doug Hill and take a moment to relax.

If it’s not enough, check out our previous posts, where we’ve featured a huge (by now) collection of earlier works from the series. For now, scroll down and see what we’ve prepared for you today.

More info: Instagram | cartoonstock.com

#1

Image source: Laughing Hippo Studio

#2

Image source: Laughing Hippo Studio

#3

Image source: Laughing Hippo Studio

#4

Image source: Laughing Hippo Studio

#5

Image source: Laughing Hippo Studio

#6

Image source: Laughing Hippo Studio

#7

Image source: Laughing Hippo Studio

#8

Image source: Laughing Hippo Studio

#9

Image source: Laughing Hippo Studio

#10

Image source: Laughing Hippo Studio

#11

Image source: Laughing Hippo Studio

#12

Image source: Laughing Hippo Studio

#13

Image source: Laughing Hippo Studio

#14

Image source: Laughing Hippo Studio

#15

Image source: Laughing Hippo Studio

#16

Image source: Laughing Hippo Studio

#17

Image source: Laughing Hippo Studio

#18

Image source: Laughing Hippo Studio

#19

Image source: Laughing Hippo Studio

#20

Image source: Laughing Hippo Studio

#21

Image source: Laughing Hippo Studio

#22

Image source: Laughing Hippo Studio

#23

Image source: Laughing Hippo Studio

#24

Image source: Laughing Hippo Studio

#25

Image source: Laughing Hippo Studio

#26

Image source: Laughing Hippo Studio

#27

Image source: Laughing Hippo Studio

#28

Image source: Laughing Hippo Studio

#29

Image source: Laughing Hippo Studio

#30

Image source: Laughing Hippo Studio

#31

Image source: Laughing Hippo Studio

#32

Image source: Laughing Hippo Studio

#33

Image source: Laughing Hippo Studio

#34

Image source: Laughing Hippo Studio

#35

Image source: Laughing Hippo Studio

#36

Image source: Laughing Hippo Studio

#37

Image source: Laughing Hippo Studio

#38

Image source: Laughing Hippo Studio

#39

Image source: Laughing Hippo Studio

#40

Image source: Laughing Hippo Studio

#41

Image source: Laughing Hippo Studio

#42

Image source: Laughing Hippo Studio

#43

Image source: Laughing Hippo Studio

