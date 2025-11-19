33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Vet or grooming appointments, trips from A to B—dogs need reliable transportation too! And Hamilton Taurino is the driver you’ve been looking for.
Originally from Pernambuco, Brazil, Hamilton started a pet-only transportation service called Taxi Dog. The idea came to life after he couldn’t find a ride willing to take a friend’s dog to the vet. That frustrating experience sparked what would eventually become a new business.
Nowadays, Hamilton drives the cutest customers and to commemorate those moments, he takes the best selfies with his furry passengers. So, let’s take a look at who has been sitting in the backseat of that “Taxi Dog” lately.
More info: Instagram
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
