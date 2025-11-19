33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

by

Vet or grooming appointments, trips from A to B—dogs need reliable transportation too! And Hamilton Taurino is the driver you’ve been looking for.

Originally from Pernambuco, Brazil, Hamilton started a pet-only transportation service called Taxi Dog. The idea came to life after he couldn’t find a ride willing to take a friend’s dog to the vet. That frustrating experience sparked what would eventually become a new business.

Nowadays, Hamilton drives the cutest customers and to commemorate those moments, he takes the best selfies with his furry passengers. So, let’s take a look at who has been sitting in the backseat of that “Taxi Dog” lately.

More info: Instagram

#1

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#2

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#3

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#4

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#5

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#6

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#7

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#8

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#9

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#10

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#11

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#12

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#13

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#14

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#15

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#16

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#17

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#18

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#19

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#20

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#21

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#22

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#23

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#24

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#25

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#26

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#27

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#28

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#29

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#30

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#31

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#32

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

#33

33 Times This “Pet Taxi” Driver Has Taken Cute Selfies With His Furry Customers (New Pics)

Image source: taxidogerefrigeracao

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
20 Works Of Street Graffiti That Interacts With Its Surroundings By This Artist (New Pics)
3 min read
Nov, 17, 2025
50 People Who’ve Hit New Levels Of Cringe And Got Posted In The ‘Cringetopia’ Online Group (New Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Meet Ryuji, The Most Expressive Shiba From Japan
3 min read
Nov, 12, 2025
Son Notices Something Weird When His Dad Picks Dog Up From Groomer, And People Are Dying From Laughter
3 min read
Nov, 12, 2025
Everything You Didn’t Know About 1998s Godzilla: The Series
3 min read
Aug, 6, 2020
93 Times Ryan Reynolds Was The King Of Twitter
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.