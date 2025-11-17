Artist Turns Scrap Materials Into Amazing Sculptures (21 New Pics)

Meet Brian Mock, a self-taught artist from Oregon who brings reclaimed materials back to life. He takes items like forks, screws, and car parts and transforms them into amazing sculptures.

The artist collects things for his artworks from local machine and car stores, and he’s been granted free access to dumpsters, people’s basements, and garages.

“I’ve always loved the simple concept of making something new from something old. It’s a fun creative challenge, and the bonus is that using scrap materials keeps it out of landfills. I hope my art encourages people to take their own creative measures to generate less waste,” Mock told Bored Panda in a previous interview. 

#1

Image source: brianmockart

#2

Image source: brianmockart

#3

Image source: brianmockart

#4

Image source: brianmockart

#5

Image source: brianmockart

#6

Image source: brianmockart

#7

Image source: brianmockart

#8

Image source: brianmockart

#9

Image source: brianmockart

#10

Image source: brianmockart

#11

Image source: brianmockart

#12

Image source: brianmockart

#13

Image source: brianmockart

#14

Image source: brianmockart

#15

Image source: brianmockart

#16

Image source: brianmockart

#17

Image source: brianmockart

#18

Image source: brianmockart

#19

Image source: brianmockart

#20

Image source: brianmockart

#21

Image source: brianmockart

