I’m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

by

My name is Polina Verbytska, I’m a self-taught artist from Kyiv, Ukraine. Some years ago I started sculpting when I saw some hyperrealistic sculptures online.

I don’t use models for my work, I sculpt faces that come to me in a dream or weird sculptures straight from my imagination.

I like to experiment with sizes in my sculpture art, from very small, like jewelry, to big ones.

I use modern mediums, such as polymer clay, silicone, polyurethane, resin. They help me make my creepy artworks even more realistic.

Also, I’m proud that people from all over the world own my weird artworks, some time ago I made a project for a museum in the USA, and now I preparing for a solo exhibition in Kyiv.

More info: Etsy | Instagram | Facebook

#1

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#2

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#3

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#4

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#5

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#6

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#7

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#8

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#9

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#10

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#11

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#12

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#13

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#14

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#15

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#16

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#17

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#18

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#19

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#20

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#21

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#22

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#23

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#24

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#25

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#26

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#27

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#28

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#29

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#30

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#31

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

#32

I&#8217;m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

Image source: WeirdSculpture

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
“He Waited There Every Day For 11 Years. I Knew One Day I’ll Come Home And He Won’t Be There”
3 min read
Nov, 13, 2025
Cat Plays On A Tiny Piano To Inform His Owner When He’s Hungry
3 min read
Nov, 14, 2025
8 TV Shows To Watch If You Love The Rookie
3 min read
Jun, 23, 2023
Five Things You Didn’t Know about TBS Show “Drop the Mic”
3 min read
Oct, 30, 2017
The Biggest Questions Tulsa King Season 2 Has To Answer
3 min read
Jul, 31, 2023
Ukrainian Bakery Creates Galaxy Eclairs That Look Too Good To Eat
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.