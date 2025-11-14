I’m Sculpting Creepy And Weird Things Inspired By My Dreams (32 Pics)

My name is Polina Verbytska, I’m a self-taught artist from Kyiv, Ukraine. Some years ago I started sculpting when I saw some hyperrealistic sculptures online.
I don’t use models for my work, I sculpt faces that come to me in a dream or weird sculptures straight from my imagination.
I like to experiment with sizes in my sculpture art, from very small, like jewelry, to big ones.
I use modern mediums, such as polymer clay, silicone, polyurethane, resin. They help me make my creepy artworks even more realistic.
Also, I’m proud that people from all over the world own my weird artworks, some time ago I made a project for a museum in the USA, and now I preparing for a solo exhibition in Kyiv.
More info: Etsy | Instagram | Facebook
