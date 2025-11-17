50 Clever Science Memes That Have Been Scientifically Proven To Cause Laughter

Humor helps you remember information far more easily. So when you combine education with entertainment, you create something truly stunning. The ‘Basic Physics’ Facebook group is an extremely popular community that shares witty and relatable science memes.
We’ve compiled a list of the funniest ones to share with you, Pandas, to prove that science doesn’t have to be boring at all. Scroll down for the best memes, as featured on the group, and remember to upvote the ones you liked the most. Bored Panda has reached out to the team running ‘Basic Physics’ on Facebook, and we’ll update the article as soon as we hear back from them.
#1
Image source: BASIC PHYSICS
#2
Image source: BASIC PHYSICS
#3
Image source: BASIC PHYSICS
#4
Image source: BASIC PHYSICS
#5
Image source: BASIC PHYSICS
#6
Image source: BASIC PHYSICS
#7
Image source: BASIC PHYSICS
#8
Image source: BASIC PHYSICS
#9
Image source: BASIC PHYSICS
#10
Image source: BASIC PHYSICS
#11
Image source: BASIC PHYSICS
#12
Image source: BASIC PHYSICS
#13
Image source: BASIC PHYSICS
#14
Image source: BASIC PHYSICS
#15
Image source: BASIC PHYSICS
#16
Image source: BASIC PHYSICS
#17
Image source: BASIC PHYSICS
#18
Image source: BASIC PHYSICS
#19
Image source: BASIC PHYSICS
#20
Image source: BASIC PHYSICS
#21
Image source: BASIC PHYSICS
#22
Image source: BASIC PHYSICS
#23
Image source: BASIC PHYSICS
#24
Image source: BASIC PHYSICS
#25
Image source: BASIC PHYSICS
#26
Image source: BASIC PHYSICS
#27
Image source: BASIC PHYSICS
#28
Image source: BASIC PHYSICS
#29
Image source: BASIC PHYSICS
#30
Image source: BASIC PHYSICS
#31
Image source: BASIC PHYSICS
#32
Image source: BASIC PHYSICS
#33
Image source: BASIC PHYSICS
#34
Image source: BASIC PHYSICS
#35
Image source: BASIC PHYSICS
#36
Image source: BASIC PHYSICS
#37
Image source: BASIC PHYSICS
#38
Image source: BASIC PHYSICS
#39
Image source: BASIC PHYSICS
#40
Image source: BASIC PHYSICS
#41
Image source: BASIC PHYSICS
#42
Image source: BASIC PHYSICS
#43
Image source: BASIC PHYSICS
#44
Image source: BASIC PHYSICS
#45
Image source: BASIC PHYSICS
#46
Image source: BASIC PHYSICS
#47
Image source: BASIC PHYSICS
#48
Image source: BASIC PHYSICS
#49
Image source: BASIC PHYSICS
#50
Image source: BASIC PHYSICS
Follow Us