Sandtober: I Made These Sand Art Drawings For Inktober Challenge With Sand As A Medium

My name is Devanand, I am self-taught sand artist from India.
Inktober is a challenge artists take on every year and the main thing is to draw 31 pieces, one for each day of October to improve our skills as a Artist.
For the first time in 2017, I decided to go for Inktober with a twist, instead of ink I used sand as a medium and complete the challenge by sticking to the prompts list.
Hope you all enjoy my Sandtober (Inktober in sand) challenge.
This is a late post, I just joined Boredpanda community. I publish my artwork with name “ARTornado”.
More info: youtube.com
Sandtober Day #1: Lord Ganesha
Sandtober Day #2: The Universe
Sandtober Day #3: One stroke Spiral
Sandtober Day #4: Underwater
Sandtober Day #5: Long
Sandtober Day #6: Sword
Sandtober Day #7: Shy
Sandtober Day #8: Crooked
Sandtober Day #9: Screech
Sandtober Day #10: Gigantic
Sandtober Day #11: Run
Sandtober Day #12: Shattered
Sandtober Day #13: Teeming
Sandtober Day #14: Fierce
Sandtober Day #15: Mysterious
Sandtober Day #16: Fat
Sandtober Day #17: Graceful
Sandtober Day #18: Filthy (Be filthy rich in knowledge)
Sandtober Day #19: Cloud
Sandtober Day #20: Deep
Sandtober Day #21: Furious
Sandtober Day #22: Trail (Human trail on nature)
Sandtober Day #23: Juicy
Sandtober Day #24: Blind
Sandtober Day #25: Ship
Sandtober Day #26: Squeak
Sandtober Day #27: Climb
Sandtober Day #28: Fall
Sandtober Day #29: United
Sandtober Day #30: Found
Sandtober Day #31: Mask
