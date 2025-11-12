Sandtober: I Made These Sand Art Drawings For Inktober Challenge With Sand As A Medium

My name is Devanand, I am self-taught sand artist from India.

Inktober is a challenge artists take on every year and the main thing is to draw 31 pieces, one for each day of October to improve our skills as a Artist.

For the first time in 2017, I decided to go for Inktober with a twist, instead of ink I used sand as a medium and complete the challenge by sticking to the prompts list.

Hope you all enjoy my Sandtober (Inktober in sand) challenge.

This is a late post, I just joined Boredpanda community. I publish my artwork with name “ARTornado”.

Sandtober Day #1: Lord Ganesha

Sandtober Day #2: The Universe

Sandtober Day #3: One stroke Spiral

Sandtober Day #4: Underwater

Sandtober Day #5: Long

Sandtober Day #6: Sword

Sandtober Day #7: Shy

Sandtober Day #8: Crooked

Sandtober Day #9: Screech

Sandtober Day #10: Gigantic

Sandtober Day #11: Run

Sandtober Day #12: Shattered

Sandtober Day #13: Teeming

Sandtober Day #14: Fierce

Sandtober Day #15: Mysterious

Sandtober Day #16: Fat

Sandtober Day #17: Graceful

Sandtober Day #18: Filthy (Be filthy rich in knowledge)

Sandtober Day #19: Cloud

Sandtober Day #20: Deep

Sandtober Day #21: Furious

Sandtober Day #22: Trail (Human trail on nature)

Sandtober Day #23: Juicy

Sandtober Day #24: Blind

Sandtober Day #25: Ship

Sandtober Day #26: Squeak

Sandtober Day #27: Climb

Sandtober Day #28: Fall

Sandtober Day #29: United

Sandtober Day #30: Found

Sandtober Day #31: Mask

