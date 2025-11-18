“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Introducing the talented Eric Salinas, a rising star making waves in the comic world! You might not find a massive crowd on Eric’s Instagram account (just yet), but don’t let the numbers fool you.
Eric’s comics are a burst of humor, sprinkled with pop culture references and relatable everyday moments. What’s truly special about Eric’s work is its recognizability. His illustrations are a visual treat. Bold lines, vivid colors, and distinctive characteristics create a one-of-a-kind style that perfectly captures the essence of comedy.
Scroll down for a collection of some of the best “Something About Celeste” comics. Don’t forget to upvote your favorite ones and share your thoughts in the comments!
More info: Instagram | somethingceleste.com | Facebook
#1
Image source: ericcartoonist
#2
Image source: ericcartoonist
#3
Image source: ericcartoonist
#4
Image source: ericcartoonist
#5
Image source: ericcartoonist
#6
Image source: ericcartoonist
#7
Image source: ericcartoonist
#8
Image source: ericcartoonist
#9
Image source: ericcartoonist
#10
Image source: ericcartoonist
#11
Image source: ericcartoonist
#12
Image source: ericcartoonist
#13
Image source: ericcartoonist
#14
Image source: ericcartoonist
#15
Image source: ericcartoonist
#16
Image source: ericcartoonist
#17
Image source: ericcartoonist
#18
Image source: ericcartoonist
#19
Image source: ericcartoonist
#20
Image source: ericcartoonist
#21
Image source: ericcartoonist
#22
Image source: ericcartoonist
#23
Image source: ericcartoonist
#24
Image source: ericcartoonist
#25
Image source: ericcartoonist
#26
Image source: ericcartoonist
#27
Image source: ericcartoonist
#28
Image source: ericcartoonist
#29
Image source: ericcartoonist
Follow Us