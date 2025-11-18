“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

by

Introducing the talented Eric Salinas, a rising star making waves in the comic world! You might not find a massive crowd on Eric’s Instagram account (just yet), but don’t let the numbers fool you.

Eric’s comics are a burst of humor, sprinkled with pop culture references and relatable everyday moments. What’s truly special about Eric’s work is its recognizability. His illustrations are a visual treat. Bold lines, vivid colors, and distinctive characteristics create a one-of-a-kind style that perfectly captures the essence of comedy.

Scroll down for a collection of some of the best “Something About Celeste” comics. Don’t forget to upvote your favorite ones and share your thoughts in the comments!

More info: Instagram | somethingceleste.com | Facebook

#1

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#2

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#3

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#4

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#5

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#6

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#7

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#8

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#9

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#10

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#11

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#12

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#13

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#14

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#15

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#16

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#17

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#18

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#19

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#20

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#21

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#22

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#23

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#24

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#25

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#26

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#27

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#28

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

#29

“Something About Celeste”: 29 Humorous Comics By Eric Salinas Featuring A Quirky Protagonist

Image source: ericcartoonist

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Woman Lets Best Friend Third-Wheel In Her Relationship, Ends Up Alone
3 min read
Aug, 13, 2025
Boss Wants To Fire This Person Because They Don’t Want To Work More Than 60 Hours A Week
3 min read
Nov, 16, 2025
Castle Season 8 News and Views Roundup: Caskett is Back!
3 min read
Jan, 24, 2016
This Pole In A Walmart Parking Lot Causes So Many Car Accidents, There’s A Whole Facebook Page Dedicated To It (14 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
35 People Are Calling Out Popular Things They Find Disgusting
3 min read
Nov, 15, 2025
“She Will Have A Total Meltdown”: Woman Finally Gets Back At Jerk Coworker, Ruins Her Vacation
3 min read
Nov, 17, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.