63 Memes From The Girlies For The Girlies

by

What does it mean to be a woman? No matter how many women you ask that question, you’ll probably never get the same answer. For example, according to TIME’s 2014 survey about what success is to women, the most popular answers were related to career, motherhood, and spirituality.

Do women find different things funny than men? Perhaps, but let’s test that theory with the posts from the “Bored” Instagram page that are geared toward women. 2.3 million users flock to the page to laugh at “all things girly,” as the page’s bio describes. That many people can’t have poor taste, can they?

More info: Instagram

#1

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#2

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#3

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#4

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#5

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#6

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#7

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#8

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#9

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#10

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#11

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#12

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#13

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#14

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#15

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#16

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#17

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#18

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#19

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#20

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#21

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#22

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#23

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#24

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#25

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#26

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#27

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#28

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#29

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#30

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#31

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#32

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#33

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#34

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#35

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#36

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#37

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#38

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#39

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#40

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#41

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#42

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#43

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#44

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#45

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#46

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#47

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#48

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#49

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#50

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#51

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#52

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#53

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#54

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#55

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#56

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#57

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#58

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#59

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#60

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#61

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#62

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

#63

63 Memes From The Girlies For The Girlies

Image source: bored

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
57 People Share Their Family’s Biggest Wins That Will Live On For Generations
3 min read
Aug, 16, 2025
Car Owner Thought They Were Being A Savvy Spender, 5 Years Later Realize That They Fumbled
3 min read
Nov, 17, 2025
Dad Fixes 5-Year-Old’s Health Issues In A Few Hours, Ex-Wife Calls Cops On Him
3 min read
Nov, 18, 2025
Jeremy Allen White: Bio And Career Highlights
3 min read
Feb, 17, 2026
“He Was Proud Of It:” 30 Tattoos That Made These People Walk Away From A Person
3 min read
Nov, 17, 2025
Woman Inherits Her Childhood Home, Leaves Abusive Dad And Witch Stepmom In A Decrepit RV
3 min read
Nov, 17, 2025