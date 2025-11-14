This Artist Turns Old Parts Into Beautiful Sculptures Of Animals (50 New Pics)

Artists have many ways of expressing their creativity. This UK-based artist, Ptolemy Elrington, makes an homage to nature by taking old, discarded trash like wires and hubcaps and creating incredible, intricate animal sculptures.

The artist told Bored Panda: “I come from an artistic background and was always encouraged to be creative. I’ve been avoiding a regular job for many years and making a living doing what I love seems to be working out for me.”

The artist loves nature and feels very strongly about environmental issues, which plays a big part in the work he creates.

What do you think about these sculptures? If you want to see more from Ptolemy Elrington, please click here.

More info: Instagram | hubcapcreatures.com | Facebook

#1

Image source: hubcapcreatures

#2

Image source: hubcapcreatures

#3

Image source: hubcapcreatures

#4

Image source: hubcapcreatures

#5

Image source: hubcapcreatures

#6

Image source: hubcapcreatures

#7

Image source: hubcapcreatures

#8

Image source: hubcapcreatures

#9

Image source: hubcapcreatures

#10

Image source: hubcapcreatures

#11

Image source: hubcapcreatures

#12

Image source: hubcapcreatures

#13

Image source: hubcapcreatures

#14

Image source: hubcapcreatures

#15

Image source: hubcapcreatures

#16

Image source: hubcapcreatures

#17

Image source: hubcapcreatures

#18

Image source: hubcapcreatures

#19

Image source: hubcapcreatures

#20

Image source: hubcapcreatures

#21

Image source: hubcapcreatures

#22

Image source: hubcapcreatures

#23

Image source: hubcapcreatures

#24

Image source: hubcapcreatures

#25

Image source: hubcapcreatures

#26

Image source: hubcapcreatures

#27

Image source: hubcapcreatures

#28

Image source: hubcapcreatures

#29

Image source: hubcapcreatures

#30

Image source: hubcapcreatures

#31

Image source: hubcapcreatures

#32

Image source: hubcapcreatures

#33

Image source: hubcapcreatures

#34

Image source: hubcapcreatures

#35

Image source: hubcapcreatures

#36

Image source: hubcapcreatures

#37

Image source: hubcapcreatures

#38

Image source: hubcapcreatures

#39

Image source: hubcapcreatures

#40

Image source: hubcapcreatures

#41

Image source: hubcapcreatures

#42

Image source: hubcapcreatures

#43

Image source: hubcapcreatures

#44

Image source: hubcapcreatures

#45

Image source: hubcapcreatures

#46

Image source: hubcapcreatures

#47

Image source: hubcapcreatures

#48

Image source: hubcapcreatures

#49

Image source: hubcapcreatures

#50

Image source: hubcapcreatures

