This Artist Turns Old Parts Into Beautiful Sculptures Of Animals (50 New Pics)

Artists have many ways of expressing their creativity. This UK-based artist, Ptolemy Elrington, makes an homage to nature by taking old, discarded trash like wires and hubcaps and creating incredible, intricate animal sculptures.
The artist told Bored Panda: “I come from an artistic background and was always encouraged to be creative. I’ve been avoiding a regular job for many years and making a living doing what I love seems to be working out for me.”
The artist loves nature and feels very strongly about environmental issues, which plays a big part in the work he creates.
What do you think about these sculptures? If you want to see more from Ptolemy Elrington, please click here.
More info: Instagram | hubcapcreatures.com | Facebook
#1
Image source: hubcapcreatures
#2
Image source: hubcapcreatures
#3
Image source: hubcapcreatures
#4
Image source: hubcapcreatures
#5
Image source: hubcapcreatures
#6
Image source: hubcapcreatures
#7
Image source: hubcapcreatures
#8
Image source: hubcapcreatures
#9
Image source: hubcapcreatures
#10
Image source: hubcapcreatures
#11
Image source: hubcapcreatures
#12
Image source: hubcapcreatures
#13
Image source: hubcapcreatures
#14
Image source: hubcapcreatures
#15
Image source: hubcapcreatures
#16
Image source: hubcapcreatures
#17
Image source: hubcapcreatures
#18
Image source: hubcapcreatures
#19
Image source: hubcapcreatures
#20
Image source: hubcapcreatures
#21
Image source: hubcapcreatures
#22
Image source: hubcapcreatures
#23
Image source: hubcapcreatures
#24
Image source: hubcapcreatures
#25
Image source: hubcapcreatures
#26
Image source: hubcapcreatures
#27
Image source: hubcapcreatures
#28
Image source: hubcapcreatures
#29
Image source: hubcapcreatures
#30
Image source: hubcapcreatures
#31
Image source: hubcapcreatures
#32
Image source: hubcapcreatures
#33
Image source: hubcapcreatures
#34
Image source: hubcapcreatures
#35
Image source: hubcapcreatures
#36
Image source: hubcapcreatures
#37
Image source: hubcapcreatures
#38
Image source: hubcapcreatures
#39
Image source: hubcapcreatures
#40
Image source: hubcapcreatures
#41
Image source: hubcapcreatures
#42
Image source: hubcapcreatures
#43
Image source: hubcapcreatures
#44
Image source: hubcapcreatures
#45
Image source: hubcapcreatures
#46
Image source: hubcapcreatures
#47
Image source: hubcapcreatures
#48
Image source: hubcapcreatures
#49
Image source: hubcapcreatures
#50
Image source: hubcapcreatures
