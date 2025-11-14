I Make Realistic Plant Jewelry For Nature Lovers

I am a Ukrainian jeweler Oksana Trukhan and I make detailed and unique natural objects from silver and gemstones.
My inspiration is around me—in the garden and woodland near my house. For a long time, I have been painting plants with watercolor but over time, I wanted to recreate their beauty in sculpture. Silver is a perfect material for making leaves, berries, flowers, and twigs. And I can implement my ideas with this metal.
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
