I Make Realistic Plant Jewelry For Nature Lovers

I am a Ukrainian jeweler Oksana Trukhan and I make detailed and unique natural objects from silver and gemstones.

My inspiration is around me—in the garden and woodland near my house. For a long time, I have been painting plants with watercolor but over time, I wanted to recreate their beauty in sculpture. Silver is a perfect material for making leaves, berries, flowers, and twigs. And I can implement my ideas with this metal.

More info: Etsy | Facebook | Instagram

#1

